PD vuole Lucano in Europa | ma a sinistra in tanti vogliono candidare il Sindaco di Riace

(Di martedì 23 ottobre 2018) Mimmo, ildipotrebbe essere proiettato verso un ruolo di primo piano nella Politica nazionale. I rumors di stampa delle ultime ore parlano di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni europee del 2019, dove laitaliana, e il Pd in particolare, contano di schierare volti nuovi per ricompattare l’elettorato perduto per strada in questi anni di crisi. Dopo l’arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la breve esperienza ai domiciliari e il conseguente allontanamento dal Comune che governava VIDEO, l’amministratore calabrese sembra diventato una vera e propria star, contesa da tv e giornali di tutta Italia: va da se che diversi partiti del campo progressista facciano a gara per assicurarsi un brand di sicuro successo.corteggiato da PD e altri partiti diLa sola presenza del primo cittadino del “paese ...