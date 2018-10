Khashoggi - Erdogan attacca : «Feroce delitto politico» Non confermato ritrovamento dei resti I punti chiave|Foto : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Pd attacca : con Foa presidente decisioni cda Rai illegittime : Roma, 23 ott., askanews, - Marcello Foa è un presidente Rai "illegittimo" e questo espone a rischio nullità tutte le decisioni che il cda dovesse prendere, a cominciare dalla nomine di cui si parla in ...

Prova del cuoco - Clerici contro Isoardi : l’attacco è devastante. È la prima volta che ‘Antonellina’ attacca la sua collega. E adesso? : Antonella Clerici parla per la prima volta de La Prova del cuoco da quando non è più lei al comando ma Elisa Isoardi. La presentatrice bionda, che ha lasciato la trasmissione di cucina dopo quasi 20 anni per condurre Portobello dal 27 ottobre su Rai 1, non si era mai permessa di giudicare il lavoro dei colleghi e della Isoardi, malgrado i commenti dell’autore del programma e di Anna Moroni. Ma la mancanza della bionda Antonella si sente a ...

Salvini attacca Moscovici : "Non sei scioccato per gli sconfinamenti?" : Matteo Salvini adesso risponde per le rime a Pierre Moscovici. Dopo lo scontro per il caso della mensa di Lodi per cui il Commissario agli Affari Europei si è detto 'scioccato' , arriva la dura ...

NBA – Rissa Rondo-Paul - Draymond Green attacca : “con me due pesi e due misure. Sanzioni? Spazzatura” : Draymond Green non si è fatto sfuggire l’occasione di commentare la Rissa fra Chris Paul e Rajon Rondo: da una parte il cestista degli Warriors si è ‘goduto’ lo spettacolo, dall’altra ha criticato le sanzioni infliette dall’NBA In merito alla Rissa generatasi durante Lakers-Rockets, che ha coinvolto Chris Paul, Rajon Rondo e Brandon Ingram, sono intervenuti diversi giocatori e addetti ai lavori. Uno fra i ...

Folkerts-Landau (Deutsche Bank) attacca l'Ue : 'Sto con l'Italia - paga più di tutti' : l'Italia che aumenta il debito per finanziare le proprie misure sociali è una prospettiva che non affascina l'Europa. Il Ministro Tria ha gia' ricevuto una lettera [VIDEO] in cui da Bruxelles vengono mosse tutte le perplessita' rispetto all'idea che il Paese possa mantenere gli impegni con un debito ampliato fino al 2,4%. E, al di la' delle comunicazioni ufficiali, le dichiarazioni pubbliche di Juncker, Presidente della Commissione Europea, ...

Circo Massimo - Grillo attacca i poteri del Quirinale. Ma i 5 Stelle prendono le distanze : «Tema non nel contratto» : Il comico: «Togliamo i poteri al capo dello Stato, non è più in sintonia col nostro modo di pensare». Di Maio: «A gennaio un manifesto per mettere insieme nuove forze». Conte: «Nostro cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione»

Italia a 5 Stelle - Conte sul palco 'Avanti fino al 2013'. Grillo attacca il Quirinale e Di Maio rassicura 'Resteremo nella Ue' : ... 'Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui: noi cambieremo il mondo'. Sul 'figlioccio' ...

Nina Moric attacca Corona : "Non tornerò mai più con lui" : Nina Moric torna a "Verissimo" dopo 4 anni di assenza e svela la vera natura del rapporto con l'ex marito Fabrizio Corona: "E' il Freddie Mercury dello spettacolo. Deve essere protetto da se stesso. ...

Leopolda - Giachetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su scontro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

Caso Educativi - Lega e M5S attaccano Gandolfi : per ora consulenza gratuita : Diventa un Caso politico la possibile consulenza della Fondazione Istituti Educativi al vicepresidente della Provincia , l'architetto Pasquale Gandolfi, per l'asta delle ex Clarisse di Bergamo. Lega e ...

Berlusconi attacca governo M5s - Lega : ANSA, - BOLZANO, 19 OTT - "Vediamo adesso cosa succede con l'Europa. Io sento un'atmosfera molto pesante nella quale cominciano ad essere a rischio le nostre libertà oltre che il nostro benessere. ...

Nina Moric attacca Fabrizio Corona : 'Con Carlos sbaglia. Silvia Provvedi e Belen? Non mi piacciono'