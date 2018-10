Passare da Vodafone a ho costa ancora di più | 30€

Passare da Vodafone ad ho costa ancora di più : 30€ : Passare da Vodafone ad ho costa ancora di più, ora occorrono 30€ per SIM e attivazione se si proviene dall’operatore rosso e si vuole Passare all’operatore virtuale di proprietà della compagnia inglese. Vodafone tenta di porre rimedio all’errore di valutazione quando ha ideato l’MVNO che offre chiamate ed SMS illimitati e 50GB a 9,99€ al mese. Passare da Vodafone ad ho costa il triplo Chi avrebbe mai detto che i clienti ...

Volete Passare a Vodafone con una Special Minuti? Da oggi dovrete pagare di più : Dall'arrivo di Iliad, avvenuto circa tre mesi fa, gli operatori stanno giocando al rilancio proponendo offerte sempre più ricche di contenuti a costi che spesso variano di 1 euro o poco più al fine di attrarre nuovi clienti e così guadagnare con i costi d'attivazione. L'articolo Volete passare a Vodafone con una Special Minuti? Da oggi dovrete pagare di più proviene da TuttoAndroid.