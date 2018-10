Parma Calcio | il controllo del club torna in mani italiane

Parma -Lazio 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Parma (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5, Alves 6, Gagliolo 6, Gobbi 5; Rigoni 5.5, Stulac 6, Barillà 6; Siligardi 5 (79′ Ciciretti sv), Inglese 5.5 (57′ Ceravolo 6), Di Gaudio 5 (68′ Biabiany 5.5). All. D’Aversa 5.5 Lazio (3-5-1-1): Strakosha 5.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6.5; Patric 6, Parolo 6, Leiva 5 (57′ Berisha 6.5), Milinkovic-Savic 5, Lulic 6.5; Luis Alberto 5 (57′ Correa 6.5); Immobile 6.5. All. ...

Calciomercato Parma - il ds Faggiano pensa ad un gradito ritorno a gennaio : Calciomercato Parma, il ds Faggiano sta lavorando per rafforzare la squadra dopo l’ottima partenza nel campionato di Serie A Il Parma è partito molto bene in questa annata in Serie A. Il ds del club Daniele Faggiano sta però puntando a puntellare la rosa in vista della finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Faggiano starebbe pensando a far tornare a Parma il centrocampista Luca Cigarini, attualmente ...