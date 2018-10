Parma | arrestato per corruzione e truffa il sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi

Parma - arrestato per corruzione il sindaco di Polesine Zibello : corruzione nel Comune di Polesine Zibello , nella bassa parmense. I carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a una misura cautelare, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura, nei confronti ...

Parma - arrestato per corruzione sindaco della Bassa : È Andrea Censi, eletto a Polesine- Zibello con una lista civica sostenuta dal Pd. Coinvolto anche un noto imprenditore del settore avicolo. Falsificate decine di delibere di giunta, truccato il concorso per l'assunzione di un dirigente. Sequestrato denaro

Soldi dalle case farmaceutiche : arrestato a Parma il professor Aversa - luminare dell’ematologia : Se non passavano da loro, tramite pagamento, alcuni farmaci, anche salvavita, non arrivavano proprio ai pazienti. L'operazione "Conquibus" ha portato all'arresto di due persone, tra cui un luminare dell'ematologia, a nove misure interdittive e complessivamente a 36 indagati. Congressi scientifici organizzati per promuovere determinate medicine e concorsi truccati.Continua a leggere