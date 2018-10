Paquetà | Il Milan? Non posso dire molto ora | ma sono entusiasta

Gol Paquetà - l’attaccante si presenta così ai tifosi del Milan [VIDEO] : GOL PAQUETA’ – Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro l’Inter, derby amaro per la squadra di Gennaro Gattuso, punito nel finale dalla rete di testa di Mauro Icardi. I rossoneri dovranno provare a reagire ma il morale può essere considerato sotto i tacchi, non una bella notizia in vista delle prossime partite. Nel frattempo il prossimo acquisto rossonero Paquetà , continua a convincere con ...

Milan - guarda che gol Paquetà : incursione in area e sinistro velenoso che stende il Paranà [VIDEO] : Il futuro giocatore del Milan ha segnato nella sfida tra Flamengo e Paranà , vinta dai rossoneri con il punteggio di 4-0 Il Milan si gode Paquetà , a migliaia di chilometri di distanza però. Il talento brasiliano infatti ha segnato nel match tra Flamengo e Paranà , vinto dai rossoneri con il punteggio di 4-0 grazie anche al sigillo del futuro centrocampista del Milan . incursione in area e sinistro velenoso che non lascia scampo al portiere, ...

Milan-Paquetà - incredibile colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...