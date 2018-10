Papa | Sui migranti c' è chi semina odio | il Mediterraneo è diventato un

Genitori troppo connessi : mamma e papà sempre sui social - figli isolati : Ipnotizzati davanti ai social network, che scorrono di continuo con lo smartphone. isolati dal contesto, tanto da rispondere a monosillabi a chiunque provi ad attirare la loro attenzione. Sono gli...

Serena Mollicone - Ris "uccisa in Caserma"/ Delitto Arce - figlia carabiniere suicida "giustizia anche per papà" : Serena Mollicone, svolta nel Delitto di Arce: 'uccisa in Caserma dei Carabinieri'. Reazioni dopo la perizia dei Ris: la figlia del brigadiere suicida.

Il pensiero di Papa Francesco sui social media : Città del Vaticano, 29 set., askanews, - 'Siamo membra gli uni degli altri, Ef 4,25,. Dalle community alle comunità'. E' il tema che Papa Francesco ha scelto per la prossima Giornata Mondiale delle ...

Papa Francesco : “L’accordo con la Cina sui vescovi l’ho firmato io” : Roma – L’Accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi “l’ho firmato io”, “sono io il responsabile”. A dichiararlo ai giornalisti, sul volo di ritorno da Tallinn a Roma, e’ stato il Papa, che – secondo quanto riferisce ‘Vatican News’ – ha chiesto di “pregare” per chi, “avendo tanti anni alle spalle di clandestinita’”, oggi non ...

SAMANTHA - SORELLASTRA DI MEGHAN MARKLE - A DOMENICA LIVE/ Gli attacchi sui social : "Se papà muore è colpa tua" : SAMANTHA, SORELLASTRA di MEGHAN MARKLE, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé in seguito agli attacchi riservati a Harry d'Inghilterra e alla Duchessa di Suissex... (DOMENICA LIVE)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 08:22:00 GMT)

Il Giuramento dei Gesuiti - Ecco cosa giurò Papa Francesco entrando nell'Ordine - : ... ma obbedirò senza esitazione a ognuno e a qualsiasi ordine che possa ricevere dai miei superiori della Milizia del Papa e di Gesù Cristo; che andrò in qualsiasi luogo del mondo in cui possa essere ...

Scarperia - il papà che ha ucciso figlio di un anno a coltellate tenta suicidio in tribunale : Il 34enne, mentre attraversava una delle passerelle del palazzo di giustizia, avrebbe improvvisamente fatto uno scatto per avvicinarsi a una delle spallette per gettarsi ma è stato bloccato prontamente dagli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano e subito ricondotto in carcere senza assistere all'udienza.Continua a leggere

Pastore pedofilo ucciso nel Sannio - indagato il papà della 14enne suicida : Per l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il Pastore 45enne ucciso nei pressi della sua abitazione a Frasso Telesino lo scorso 19 luglio, c'è un indagato. Si tratta di Lucio Iorillo, 58 anni, anch'egli di ...

Coro della Cappella Sistina - la conferma di Papa Francesco : “Indagine sui conti in corso da alcuni mesi” : “In merito a quanto sta uscendo sulla stampa relativamente ad alcune vicende del Coro della Cappella Sistina, si conferma che: il Santo Padre Francesco, alcuni mesi fa, ha autorizzato un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi del medesimo Coro. L’indagine è ancora in corso”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che conferma la notizia pubblicata su ilfattoquotidiano.it il 3 luglio 2018. Era ...

Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori : Papa Francesco ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori e adulti vulnerabili. La riunione, la prima di questo tipo, si terrà dal 21 al 24 febbraio a Roma: The post Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori appeared first on Il Post.

Abusi sui minori - il Papa convoca i capi delle Conferenze Episcopali - : Dal 21 al 24 febbraio 2019 i vertici della Chiesa Cattolica si riuniranno in Vaticano per discutere del tema delle violenze riguardanti anche gli adulti vulnerabili. L'arcivescovo di Washington Donald ...