Paola Egonu la pantera azzurra

Volley - accoglienza da star per le ragazze della Nazionale : in aeroporto c’è anche Giancarlo Giorgetti che posa con Paola Egonu e Myriam Syllla : C’erano centinaia di persone domenica sera a Malpensa e a Fiumicino ad accogliere la Nazionale femminile di Volley di ritorno dal Giappone, dove è arrivata seconda in finale, aggiudicandosi la medaglia d’argento. La sconfitta contro la Serbia non ha smorzato gli entusiasmi del pubblico, che ha accolto le ragazze tra cori, canti e mazzi di fiori. E ad attenderle nell’aeroporto milanese c’era anche il sottosegretario alla ...

Ragazze del volley - dalla pubblicità Uliveto sparisce Paola Egonu : Un fotomontaggio fatto in tutta fretta per celebrare l'argento della nazionale di volley ai Mondiali diventa un caso sui social. L'acqua Uliveto, sponsor delle azzurre che sabato hanno disputato la ...

Volley - la pubblicità dello sponsor fa discutere : “oscurata” l’italiana Paola Egonu : Dopo la finale di Yokohama persa contro la Serbia, i tifosi italiani hanno invaso i social network per protestare contro la pagina pubblicitaria, pubblicata su diversi quotidiani, con la quale uno degli sponsor della Nazionale azzurra ha voluto ringraziare la ragazze del coach Davide Mazzanti. Nella foto in questione, la bottiglia del famoso "brand" in questione copre Paola Egonu.Continua a leggere

Il sorriso di Paola Egonu : Sappiamo tutti (o quasi) com'è finita la finale del Mondiale di Volley. L'Italia ha perso una bellissima finale contro la Serbia. Un sogno svanito e assaporato ogni volta che si faceva un punto. E potremo parlare per ore e ore dei gesti tecnici, degli scambi incredibili che ci sono stati, delle schiacciate a quasi 100 km/h che piegano le dita, dei muri solidi come fortezze inespugnabili, dei bagher che salvano situazioni che sembravano ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu vince la classifica marcatrici - l’azzurra si consola con il premio da bomber : Paola Egonu festeggia a livello individuale ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia ha perso la Finale contro la Serbia ma la 19enne porterà a casa il premio come miglior opposto del torneo ed è anche la miglior marcatrice della rassegna iridata: 324 punti per il nostro fenomeno che ha letteralmente dominato la speciale classifica visto che l’olandese Lonneke Sloetjes si è fermata a 276 marcature davanti alla cinese Zhu Ting ...

Paola Egonu e Miriam Sylla/ Chi sono le stelle del volley italiano : le 2 schiacciatrici simbolo delle azzurre : Paola Egonu e Miriam Sylla, chi sono le stelle del volley femminile italiano: simbolo di un Paese multietnico. Ultime notizie: gli angeli azzurri che hanno trascinato la Nazionale in finale(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Breve storia di Paola Egonu - la schiacciatrice italiana dei record : È alta 1,89 metri e il suo braccio è in grado di schiacciare palloni a 100 chilometri orari. È oramai tra le pallavoliste più forti del mondo, per molti è già la più forte, ed è la schiacciatrice della nazionale di pallavolo italiana che contro la Serbia giocherà la finale dei mondiali 2018 in Giappone. Paola Egonu nata a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre del ...

Chi è Paola Egonu - la campionessa di volley : Decisa, fiera e talentuosa: Paola Egonu è la campionessa di volley che ha trascinato l’Italia in finale ai Mondiali. Una fuoriclasse assoluta che a soli 20 anni è diventata il motore della squadra, dimostrando un talento senza precedenti. Classe 1998, Paola è nata a Cittadella, da genitori nigeriani, ed è cresciuta a Galliera Veneta. Sin da quando aveva 12 anni ha iniziato a coltivare la passione per la pallavolo e nel 2013 è approdata nel ...

Volley femminile - Paola Egonu contro Tijana Boskovic : la Finale dei Mondiali passa da qui - chi è la più forte del Pianeta? : Paola Egonu contro Tijana Boskovic, questa è la partita nella partita che probabilmente deciderà la Finale dei Mondiali 2018 di Volley in programma oggi (ore 12.40) a Yokohama (Giappone). Lo scontro diretto tra gli opposti di Italia e Serbia rappresenta il nocciolo della contesa tra le azzurre e le Campionesse d’Europa: la corsa verso il titolo iridato passa obbligatoriamente dalle bordate delle due donne simbolo che si contenderanno anche ...

Volley femminile - Paola Egonu contro Tijana Boskovic : la Finale di Mondiali passa da qui - chi è la più forte del Pianeta? : Paola Egonu contro Tijana Boskovic, questa è la partita nella partita che probabilmente deciderà la Finale dei Mondiali 2018 di Volley in programma oggi (ore 12.40) a Yokohama (Giappone). Lo scontro diretto tra gli opposti di Italia e Serbia rappresenta il nocciolo della contesa tra le azzurre e le Campionesse d’Europa: la corsa verso il titolo iridato passa obbligatoriamente dalle bordate delle due donne simbolo che si contenderanno anche ...

Mondiali Volley 2018 – Il coraggio di Paola Egonu : le parole dell’azzurra dopo la vittoria contro la Cina : Le emozioni di Paola Egonu dopo la semifinale di oggi tra Italia e Cina ai Mondiali di Volley 2018 Una mattinata incredibile, oggi, con la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 tra Italia e Cina. Le azzurre di coach Mazzanti hanno avuto la meglio, al tie-break, sulle campionesse olimpiche in carica, staccando così il pass per una finale iridata che mancava all’Italia da ben 16 anni. AFP/LaPresse Protagonista indiscussa, Paola Egonu, ...

Ecco perché Paola Egonu è la stella del Mondiale di pallavolo : La pallavolo è il più democratico degli sport di squadra: un tocco e uno solo per ciascuno e una sequenza di colpi concatenati. Ma sarebbe intellettualmente disonesto negare che Paola Egonu abbia ...

Le azzurre del volley sono in finale : Paola Egonu è il simbolo di quest'Italia multietnica : L'Italia è in finale nel Mondiale di volley femminile. Le azzurre hanno battuto al tie break le campionesse olimpiche della Cina. Il commento del giornalista de La Stampa Roberto Condio.

Paola Egonu - martello azzurro : tra record - razzismo e un nonno severo : Paola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroChe l’impresa dell’Italia del volley (in finale dei Mondiali dopo 16 anni) sia frutto di una straordinaria prova corale, è evidente anche ai non esperti di pallavolo. Ma, proprio come nella selezione maschile succede con Ivan Zaytsev, anche ...