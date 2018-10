Pallavolo | mercoledì la presentazione del Campionato di Serie A Femminile

sportfair

: Mercoledì potrei iniziare gli allenanenti di #Pallavolo ma hO UN COMPLEANNO DAMN. - alyswantstoeat : Mercoledì potrei iniziare gli allenanenti di #Pallavolo ma hO UN COMPLEANNO DAMN. - alyswantstoeat : Mercoledì #Pallavolo Giovedì #Pallavolo Venerdì #Pallavolo QUANT'È BELLA LA LIFE? - AsdRoma3Vbc : Finalmente di nuovo la pallavolo a 7Ville ci trovate già da oggi il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.3… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Ladeldisarà in diretta su Rai Sport + HD24 ottobre alle 11.30 Sarà ancora targata Rai la grandeitaliana. Dopo aver seguito l’intera avventura della Nazionale di Davide Mazzanti, splendida medaglia d’argento ai Mondiali in Giappone, con risultati d’ascolto straordinari, Rai Sport + HD trasmetterà in diretta ladel 74°di, la Samsung Volley Cup.24 ottobre, alle ore 11.30, sui canali 57 e 58 del digitale terrestre, avverrà un simbolico passaggio di testimone: le 14 azzurre, presenti al completo in studio, svestiranno la tuta dell’Italia e indosseranno le maglie delle rispettive squadre di Club diA1, che da sabato 27 ottobre si daranno battaglia per la conquista dello Scudetto. Al timone della trasmissione Serena Rolandi e Maurizio ...