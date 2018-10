PALLADIUM del 22 10 2018

PALLADIUM del 19/10/2018 : Chiusura del 19 ottobre Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso , che guadagna bene e porta a casa un +0,89%. Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con ...

PALLADIUM del 18/10/2018 : Chiusura del 18 ottobre Discesa moderata per il metallo prezioso , che chiude la giornata del 18 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Le ...

PALLADIUM del 17/10/2018 : Chiusura del 17 ottobre Performance infelice per il metallo prezioso , che chiude la giornata del 17 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente. Le ...

PALLADIUM del 16/10/2018 : Chiusura del 16 ottobre Riunione sostanzialmente debole quella del 16 ottobre per il metallo prezioso , che conclude gli scambi in frazionale calo a 1.079. La tendenza di breve del palladio è in ...