Pagelle Manchester United-Juventus LIVE | voti Champions League in DIRETTA

Manchester United-Juventus diretta LIVE : formazioni ufficiali - Pagelle - tabellino - streaming : Manchester United-Juventus diretta LIVE – Attesa finita, torna in campo la Champions League per la terza giornata della fase a gironi, un turno che promette, spettacolo, emozioni e colpi di scena. In campo la Juventus di Massimiliano Allegri, la squadra bianconera chiamata a riscattare l’ultimo pareggio in campionato contro il Genoa, brutta prestazione dopo una serie di risultati utili consecutivi. Ma adesso è il momento di ...