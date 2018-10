Ostia | sgominata banda rivale del clan Spada | 42 arresti in tutta Italia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Sono tutti membri di un’organizzazione criminaledeldile quarantadue persone arrestate all’alba dai carabinieri in una maxi operazione iniziata alle prime luci dell’alba in Lazio, Campania, Toscana, Lombardia e Marche. Si tratta della cosiddetta “della Marranella”, una delle compagini criminali più strutturate e potenti della zona, ritenuta epigona del notoTriassi e storicamente contrapposta a quella della famiglia degli(che lo scorso gennaio ha subito un duro colpo in seguito dell’operazione “Eclissi”). Al vertice dell’organizzazione criminale attiva nella periferia Est della Capitale, è stato individuato un anziano malvivente, già in passato considerato elemento apicale e, sotto di lui, due uomini in passato ritenuti vicini aldei Triassi. Le accuse, a vario titolo, sono: associazione ...