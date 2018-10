Ostia | sgominata banda rivale degli Spada | 43 arresti

Ostia - sgominata banda rivale del clan Spada : 42 arresti in tutta Italia : Sono tutti membri di un’organizzazione criminale rivale del clan Spada di Ostia le quarantadue persone arrestate all’alba dai carabinieri in una maxi operazione iniziata alle prime luci dell’alba in Lazio, Campania, Toscana, Lombardia e Marche. Si tratta della cosiddetta “banda della Marranella”, una delle compagini criminali più strutturate e potenti della zona, ritenuta epigona del noto clan Triassi e storicamente ...