Ostia | blitz contro clan rivale degli Spada | 42 arresti Ultime notizie | ‘smembrata’ la

Blitz nella casa occupata da Vincenzo Spada - al via lo sgombero ad Ostia : È in corso lo sgombero di un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il Blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con il supporto dei poliziotti del reparto mobile e del commissariato di Ostia. Oltre 100 i vigili impiegati. Bloccate tutte le strade di accesso alla via.

Roma : Ostia - blitz Casapound contro mercatini rom : Roma – “Basta mercatini Rom abusivi. Ogni settimana in viale della Vittoria, in via Oletta e in via delle sirene ad Ostia si svolgono mercatini abusivi dove i Rom rivendono quello che rimediano nel rovistaggio dei cassonetti, ma anche refurtive di furti in appartamenti. Oggi li abbiamo impediti”. Cosi’ recita il volantino che i militanti di Casapound hanno distribuito su viale della Vittoria a Ostia dove si sono trovati ...

Ostia - blitz di Casapound ai mercatini illegali dei rom/ Video - Marsella : "azioni per difendere territorio" : Ostia, blitz di Casapound ai mercatini illegali dei rom. Video, Luca Marsella: "azioni dimostrative per difendere territorio, non sono razziste o xenofobe"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:10:00 GMT)