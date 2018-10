Osservatorio Autopromotec - In Italia le nuove auto emettono sempre meno Co2

quattroruote

(Di martedì 23 ottobre 2018) Tra il 2008 e il 2017 il livello medio delle emissioni di anidride carbonica per ogni vettura di nuova immatricolazione è sceso costantemente passando da 144,3 grammi per chilometro a 112,4. quanto emerge da un'elaborazione di dati Unrae condotta dall', la struttura di ricerca dell'omonima manifestazione fieristica bolognese dedicata alle attrezzature e ai ricambimobilistici. L'fa meglio della media Ue. Il calo delle emissioni di Co2 prodotta da, sottolinea l', "è indubbiamente positivo" soprattutto "se confrontato con landamento del valore medio dei Paesi dellUnione europea". Infatti i valori medini sono "costantemente e sensibilmente inferiori" ai dati Ue nei dieci anni interessati dall'elaborazione. Nel 2008 le emissioni,medie, erano pari a 144,3 grammi per chilometro, ...