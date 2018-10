Ora il mercato spera in buy back e dividendi

A primavera 2019 lancio offerta Sky per fisso e mobile : ancOra stravolgimenti nel mercato italiano? : C'è ancora chi deve riprendersi dall'avvento di Iliad Italia, eppure il lancio di un'offerta Sky dedicata sia alla telefonia fissa che quella mobile sembra più certa che mai e anche vicina nel nostro paese. Nella prossima primavera 2019, il colosso della tv satellitare sarebbe pronto a scendere nel mercato nostrano anche con tariffe dedicate alle utenze domestiche e a chi vuole attivare una SIM mobile. Sky diventerà dunque operatore mobile ...

Il mercato immobiliare è ancOra in una fase delicata : Sappiamo bene come le PMI rappresentino il vero e proprio motore dell'economia italiana. Il settore immobiliare gestito dalle imprese continua nella sua fase di stallo. A parte il discorso riferito ...

Consob - il mercato sta ancOra aspettando : La Consob resta senza guida durante lo scontro sulla manovra che si presta a scatenare speculazioni di ogni genere. I mercati sono sull’ottovolante ed è naturale che ci sia chi coglie l’attimo per trarne vantaggi. Meno naturale è che la nomina del presidente della Consob resti un oggetto dei desideri...

La crisi di Venezia travolge il mercato del pesce 'Qui un banco valeva 150mila euro - Ora 20mila' : La giornata di Andrea Vio inizia quando quella della maggior parte delle persone volge al termine. Sono le tre e mezza del mattino quando esce da casa sua, nel cuore del sestiere di Santa Croce, a ...

Benzina e diesel - prezzi ancOra in crescita e conseguenze sul mercato alimentare : Le tensioni internazionali non incidono solamente sulle bollette dell'energia elettrica e del gas [VIDEO] che, come abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, da questo mese di ottobre 2018 dovrebbero aumentare considerevolmente ma, ovviamente, anche sul mercato dei carburanti e di quelli ad esso collegati direttamente fino al mercato alimentare come denunciato di recente dalla Coldiretti, l'associazione che riunisce i coltivatori diretti. Gli ...

Iota - mercato ancOra in stand by : Target Rialzista 1.22 1.1350 1.0350 0.91 Ribassista 0.67, raggiunto l'8 agosto, 0.47, raggiunto il 13 agosto, 0.34 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro ...

E Ora l’Italia preoccupa Wall Street : “Volatilità da mercato emergente” : Il nostro è un mondo «italiano» in cui gli «zero virgola non contano niente», l’Europa ci strangola e i mercati sono per loro natura «speculatori». Un mondo in cui è sempre «colpa degli altri», altri che vanno «rimessi a posto». Ho chiesto a qualche grande operatore a New York di rispondere a certe congetture e accuse che arrivano da alcuni esponen...

Salvini attacca Bruxelles "Non è mercato tappeti Noi Ora tiriamo dritti..." : Matteo Salvini non molla di un centimetro nella battaglia contro l'Europa per la manovra che il governo si appresta a varare. Nel Def, il documento di programmazione economico finanziaria, sono entrati i provvedimenti principali tra cui anche il superamento della Legge Fornero, la riuduzione delle tasse e il reddito di cittadinanza. Da Bruxelles, cone le parole di Moscovici, è arrivato subito un attacco alla manovra: "L'Italia rispetti i patti. ...

Petrolio - il rally sul mercato è destinato a durare ancOra? : La corsa del Petrolio sta entusiasmando molti investitori amanti dell'oro nero. C'è chi dice che la corsa dei prezzi potrebbe presto arrivare alla quota di 100 dollari al barile, ma c'è anche chi avverte non di farsi prendere troppo dagli entusiasmi. Il rally non è quindi detto che durerà a lungo.I dati di fatto evidenziano che ad inizio settimana il Brent è salito sopra gli 80 dollari al barile, con l'indicatore Supertrend trading system che ...

Il calciomercato oggi – Ibrahimovic può cambiare ancOra maglia : Il calciomercato oggi – Zlatan Ibrahimovic si è trasferito in America e si è confermato protagonista sia dentro che fuori dal campo, si continua a parlare del futuro dell’attaccante svedese, novità a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun l’attaccante avrebbe ricevuto un’offerta dal Malmo, club in cui è cresciuto. “Sì, è vero, ho ricevuto una chiamata dal Malmö. Vorrebbero che tornassi a casa. È ...

Va al supermercato in Orario di lavoro : assistente sociale rinviata a giudizio : assistente sociale rinviata a giudizio Giovedì 20 settembre l'udienza preliminare davanti al giudice Stefania Pepe . La donna è assistita dagli avvocati Alessandro Mercurio e Luigi Cacciapuoti dell'...

Mercato ittico - boss assolto : 'Miei affari in calo : Ora i danni' : Nessuna influenza del clan D'Alessandro sul porto salernitano. Nessuna mira del figlio del boss 'Giginiello' sulla vendita di prodotti ittici sull'asse Castellammare-Salerno. È stato assolto in primo ...