Ora a Di Maio tocca iscriversi al Pd

Conte : “ Questo Governo durerà! Di Maio : “Ora nuovo gruppo Ue” : Conte: “ Questo Governo durerà! Di Maio: “Ora nuovo gruppo Ue” Il debutto di Giuseppe Conte, il lancio di un nuovo progetto per l’Europa a firma Luigi Di Maio e il ritorno di Beppe Grillo che entra con una “manina finta” e parla “di riforma dei poteri del capo dello Stato”. La due giorni di Italia 5 stelle si è chiusa al Circo Massimo di Roma con la benedizione dei leader vecchi e nuovi: un tagliando per il Movimento di Governo che ora più che ...

Di Maio a MezzOrainpiù : "Aspettiamo una risposta veloce dall'Ue. Contraddittorio porterà alla condivisione" : "La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole di salvaguardia, cioè i debiti che ci hanno lasciato i governi precedenti, e" la minore crescita "con il deficit quest'anno partivamo dal 2%", quindi lo sforamento è solo dello "0,4%". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'In 1/2 Ora' su Rai Tre spiegando che si scontrano due modelli, "l'austerity" che ...

Salvini e Di Maio si ritrovano - per Ora - : 'Nessun passo indietro - andiamo avanti' : Di Maio incassa la cancellazione dello scudo sui capitali esteri e quella della non punibilita' penale. Salvini il condono e l'assicurazione sulla 'pace fiscale' per le cartelle Equitalia -

Italia 5 stelle - Di Maio : “Siamo al governo e riempiamo ancOra le piazze. Ci siamo arrabbiati per difendere l’onestà” : “siamo al governo e riempiamo ancora di gente i posti pubblici”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che dice addio al condono nella manovra in diretta sui maxi schermi ...

Dl fisco - Di Maio : Ora Stato amico deboli : 18.26 "Grazie a questo decreto nasce uno Stato amico che aiuterà la parte più debole dei contribuenti", dice il vicepremier Di Maio, dopo il CdM,ribadendo "il saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per chi è in difficoltà". "Non c'è alcuna volontà di lasciare l' Ue o la zona Euro.C'è la volontà di sedersi con le istituzioni Ue". Di Maio, insieme a Conte e Salvini, ha ribadito che "non c'è alcuna volontà di fare una patrimoniale".In diretta ...

Salvini : "Condono? Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Non sono bugiardo o distratto - Ora sistemiamo" : Lega-M5s ai ferri corti sul decreto fiscale. Servirà un nuovo Cdm per intervenire, preceduto da un vertice politico.Tensione anche sul decreto sicurezza per gli 80 emendamenti del M5s. Spread in netto calo a 301, Piazza Affari chiude piatta

Matteo Salvini - retroscena sulla caduta del governo : 'Di Maio non regge ancOra per molto'. Cosa farà la Lega : Il governo non deve cadere, almeno non ora. La tensione tra Lega e M5s ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma il caso-condono potrebbe essere l'antipasto di nuove scosse telluriche: la prossima ...

Pugilato M5s-Lega - Ora chiarimento Di Maio-Salvini-Conte-Giorgetti : Roma, 19 ott., askanews, - Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono di voler risolvere, domani, in Consiglio dei Ministri la questione del dl fiscale, ma passano la giornata a tirarsi fendenti via ...

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul condono”. E Salvini : “Ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

Quel post M5s e l'ira di Salvini. AncOra malumori con Di Maio : Si complica la trattativa tra Lega e 5 stelle per arrivare a una revisione del decreto fiscale. Matteo Salvini sarebbe infatti, secondo quanto si apprende da qualificate fonti governative, fortemente irritato per le parole che Luigi Di Maio avrebbe riservato nei suoi confronti parlando ieri sera. Il ministro dell'Interno non ha gradito poi per nulla un post del sottosegretario pentastellato Michele dell'Orco in cui scrive: "Salvini se ne faccia ...

Salvini a Di Maio : “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi - non è così che si lavOra” : “La scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5 stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all’opposizione? Ragazzi, non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c’è qualcosa è da migliorare”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. L'articolo Salvini a Di Maio: “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi, non è così che si ...

Cori da stadio per Di Maio : l'azienda non chiude e i lavOratori ringraziano il ministro : "L'accoglienza dei lavoratori della Bekaert ripaga di tutti gli sforzi fatti. Grazie. Siete dei grandi e la vittoria è vostra! Io ho fatto solo quello che ogni buon ministro dovrebbe fare: restituire ...