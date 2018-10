Opel e RAI insieme per “I Bastardi di Pizzofalcone” : ecco i modelli presenti nella serie : Torna l’ispettore Lojacono nella seconda serie e di nuovo si affianca ad Opel : i modelli Opel Insignia, Grandland X e Astra, al servizio dei “ Bastardi ” I romanzi di Maurizio de Giovanni, scrittore brillante e raffinato dallo stile forte e particolarmente creativo, sono stati l’ispirazione per una delle fiction RAI di maggior successo delle ultime stagioni. Compagni di viaggio dei protagonisti, per il secondo anno consecutivo, i modelli ...

Ciclismo - è guerra aperta tra la Bahrain-Merida e l’ASO dopo il caso Nibali : COpeland promette scintille : Il team dello Squalo è in procinto di presentare una richiesta di risarcimento all’ASO dopo l’infortunio patito da Nibali al Tour de France Vincenzo Nibali è pronto a tornare in sella dopo l’infortunio subito nel corso del Tour de France, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più bui della sua carriera. La Bahrain-Merida però non ha nessuna voglia di dimenticare, anzi. Il direttore generale del team Brent Copeland ha ...