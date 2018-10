Omicidio Roberta Ragusa | ricorso Antonio Logli “non l’ho uccisa” Ultime notizie | figlio

Omicidio Ragusa - Logli va in tv con il figlio Daniele : “Roberta è viva - spero che torni” : In collegamento con la casa di Pisa dove vive con l'attuale compagna Sara Calzolaio, Antonio Logli, condannato a 20 per l'Omicidio della moglie, ha accettato di farsi intervistare da Quarto Grado. "Roberta è viva, tornerà". Presente in studio, il figlio di Antonio e Roberta, Daniele Logli, che così ha risposto al conduttore Gian Luigi Nuzzi: "Non credo serva lanciare un appello a mia madre, lei sa che ci manca, spero che torni".Continua a leggere