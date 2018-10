Oggi la risposta dell' Ue alla lettera inviata da Roma sulla manovra Tria | ' non in regola

Moderati in pressing : «Controlli ogni tre mesi sui conti». Oggi la risposta alla lettera dell’Ue : Nella lettera all’Ue le rassicurazioni sull’euro. Il deficit non cala. M5S: accordi per un nuovo gruppo europeo

Oggi la risposta del governo alla lettera di Bruxelles. : entro mezzogiorno la risposta del governo italiano alla lettera della commissione europea che ha bocciato la manovra. Scontato il no al rientro della deviazione sui conti. E c'e' attesa per la ...

Nina Moric a Verissimo/ Le dediche social di Corona sono per lei? "La risposta nell'intervista di Oggi" : Nina Moric ospite di Silvia Toffanin nel corso di Verissimo in onda domani pomeriggio, parlerà della serenità ritrovata con Fabrizio Corona.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Benevento-FOggia - botta e risposta nel primo tempo e coreografia da sogno [VIDEO] : Benevento-Foggia, si sta giocando la partita valida per la giornata del campionato di Serie B, in campo due squadre di categoria superiore. All’ingresso delle squadre in campo coreografia da sogno, poi il Benevento passa in vantaggio con Coda. Reazione da parte del Foggia che trova il pareggio con il solito Kragl. Partita che ha già regalato grosse emozioni nei primi minuti. GUARDA IL VIDEO –> Benevento-Foggia, spettacolo ...

RISPOSTA A GALLI DELLA LOggiA/ L'Italia buona c'è - ma certi intellettuali l'hanno tradita : Ieri sul "Corriere DELLA Sera" GALLI DELLA LOGGIA ha scritto che L'Italia è diventato un paese brutto, incivile, in cui la convivenza è divenuta impossibile. La replica di EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:08:00 GMT)SCUOLA/ GALLI DELLA LOGGIA, quando la realtà è vittima di paternalismo e centralismo, di E. ContuSCUOLA/ Le piccole "storie" che mancano a quella di GALLI DELLA LOGGIA, di G. Sponza

Stadio Ezio Scida. Sindaco Pugliese : risposta “preventiva” del Ministero singolare e preoccupante. Ma ripeto - il Crotone giocherà all’Ezio Scida contro il FOggia : La massiccia manifestazione fatta dai tifosi e non solo perché l’Ezio Scida non chiuda i battenti come vorrebbe la sopraintendenza