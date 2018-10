Nuovo regolamento di Polizia urbana a Modica

Gdpr - quali sono i primi effetti del Nuovo regolamento sulla privacy : Gdpr Si è aperta ieri a Bruxelles la quarantesima edizione della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati dei Garanti della privacy, quest’anno incentrata sul tema dell’etica legata allo sviluppo digitale. La conferenza si divide in una prima parte, che terminerà oggi, in cui il gruppo di lavoro farà il punto sul tema dell’etica e dell’intelligenza artificiale. Da domani invece inizieranno due giorni di dibattiti e conferenze cui ...

Ryanair - Nuovo regolamento bagagli : da novembre cambia tutto : Ryanair cambia le regole sui bagagli: dal 1 novembre entra in vigore il nuovo regolamento. Ma questi sono giorni caldissimi per la compagnia aera leader del settore low-cost: l’azienda chiude il primo semestre con utili dopo le imposte in calo del 7% a 1,20 miliardi di euro (escludendo dal conteggio le perdite di Laudamotion). “Le tariffe medie sono diminuite del 3% a causa dell’eccesso di capacità in Europa – si legge in ...

F1 – Ricciardo - il Nuovo regolamento sul peso e il futuro in Renault : “adesso possiamo mangiare di più” : Le sensazioni di Daniel Ricciardo alla vigilia del Gp delle Americhe: le prime parole dell’australiano della Red Bull nella conferenza stampa di Austin La fine della stagione 2018 di F1 si sta avvicinando: i piloti sono pronti per disputare il Gp degli Stati Uniti, dove Lewis Hamilton si gioca il primo match point per aggiudicarsi il titolo Mondiale con tre gare d’anticipo. Il Gp delle Americhe è sempre un grande spettacolo ed ...

Il consiglio approva il Nuovo regolamento sui lavoratori disabili e sulle categorie svantaggiate : ...che possiamo definire all'avanguardia sul panorama nazionale e da mandato anche ad Aset di integrare nel proprio statuto una modifica che introduca questa che è prima di tutto un'indicazione politica,...

Roma : Nuovo regolamento botticelle sta per diventare realtà : Roma – Il nuovo regolamento sulle botticelle capitoline e’ quasi realta’. Con l’ok della commissione Ambiente di Roma Capitale, ora manca quello della commissione Mobilita’ e l’approvazione dell’Aula. Il regolamento – che a detta dei vetturini stessi, “abolisce le botticelle” – prevede lo spostamento del ‘trasporto non di linea a trazione animale’ dal centro ai parchi ...

Approvato il Nuovo regolamento dehors a Modica : Approvato durante la seduta del Consiglio comunale a Modica il nuovo regolamento dei “dehors”. Spazi all'aperto di bar e ristoranti

Cnel - approvato il Nuovo regolamento : Novità in arrivo per il Cnel dopo l'approvazione del nuovo regolamento. L'organo ha deciso di dieci posizioni di consulenza e cinque di lavoro flessibile. Tutti gli incarichi professionali del ...

Vela - America’s Cup 2021 : il Nuovo regolamento. Luna Rossa potrebbe venire affiancata da altri team italiani : Dal 6 al 21 Marzo 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda) si disputerà la Coppa America, con ben cinque campi di regata secondo la direzione del vento. Importanti cambiamenti attendono gli appassionati di Vela, a partire dal ritorno dei monoscafi, dopo che il team svizzero Alinghi introdusse a Valencia, nel 2010, la sfida tra catamarani. Scelta molto coraggiosa da parte del defender Emirates team New Zealand che, nell’incontro a Cowes (Inghilterra) con ...

“Siete scorretti!”. Ryanair - viaggiatori infuriati. Fate attenzione. Cambia tutto. Il Nuovo regolamento è retroattivo. Ecco cosa potete portare a bordo : Sta generando confusione e rabbia tra i viaggiatori il nuovo regolamento per i bagagli di Ryanair. Di fatto finisce un’era. Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d’ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano ...