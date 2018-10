Nuove rivelazioni del pentito Montedoro | non ho eliminato io Agustino

Selvaggia Roma : Nuove rivelazioni su Lenticchio e Sara Affi Fella : Selvaggia Roma parla di Sara Affi Fella Sara Affi Fella è finita ultimamente nel mirino di tutti, dai giornali di gossip ai suoi follower sui social. Anche Selvaggia Roma ha detto la sua a proposito di quella che credeva una amica. Infatti Selvaggia e Sara si sono conosciute l’anno scorso durante il reality delle coppie, […] L'articolo Selvaggia Roma: nuove rivelazioni su Lenticchio e Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

Ronaldo - oggi i legali della Mayorga promettono Nuove rivelazioni : NEW YORK - Quando ieri mattina nella sua casa di Edgewater, ha visto in tv NBC e Fox annunciare la comparsa di una possibile nuova accusatrice di Cristiano Ronaldo , l'avvocato italoamericano Alberico ...

Sara Affi Fella - Nuove rivelazioni di Valeria Bigella : “Mi ha infangato” : Valeria Bigella racconta tutta la sua verità sul Sara Affi Fella gate Dopo qualche settimana dall’assurda rivelazione di Nicola Panico sulla sua storia con Sara Affi Fella durante tutto il trono, ecco che arrivano altri dettagli. A parlare, adesso, è Valeria Bigella, ormai ex amica di Sara. Sul sito del vicolo delle news, infatti, la […] L'articolo Sara Affi Fella, nuove rivelazioni di Valeria Bigella: “Mi ha infangato” ...

Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro : Nuove rivelazioni shock - intanto le prove “scompaiono” dagli archivi : Kathryn Mayorga continua la sua crociata accusando di stupro il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, il quale si difende raccontando la propria versione dei fatti Cristiano Ronaldo al centro di un caso caldissimo, un presunto stupro risalente al 2009 denunciato in questi giorni da Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel. Leslie Mark Stovall, avvocato della donna, ha rivelato come le prove che dovevano essere custodite dalla polizia ...

Sara Affi Fella e Nilufar Addati : le Nuove rivelazioni di Raffaella Mennoia : Non accenna a placarsi lo scandalo su Sara Affi Fella, scoppiato dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Se Nilufar Addati è riuscita in qualche modo a tamponare la situazione, chiedendo scusa per il suo doppio gioco (frequentava un corteggiatore fuori dagli studi tv), diversa è la faccenda per la modella di Venafro. Che dopo un misero messaggio di scuse su Instagram Story è praticamente scomparsa. Una vicenda che nessuno si aspettava, a ...

Giordano a Temptation Island Vip - Nuove rivelazioni su Nilufar : una frase delude : Giordano Mazzocchi sbalordisce a Temptation Island Vip: le ultime rivelazioni sul suo rapporto con Nilufar lasciano il pubblico senza parole nuove e importanti rivelazioni hanno messo Nilufar Addati di fronte ad una scomoda verità questa sera a Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha per la prima volta sentito il suo […] L'articolo Giordano a Temptation Island Vip, nuove rivelazioni su Nilufar: una frase ...