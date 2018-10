Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9 | mentre Mi 8 Pro arriva sui mercati globali

Alfa Romeo Castello : Nuove indiscrezioni sull’inedito SUV 7 posti : Le ultime indiscrezioni sul futuro SUV 7 posti targato Alfa Svelano il possibile nome e altre succulente caratteristiche Dal web arrivano nuove interessanti indiscrezioni sul futuro SUV 7 posti della Casa del Biscione atteso tra il 2019 e il 2020. La futura ammiraglia a ruote alte targata Alfa Romeo è stata immaginata in un nuovo rendering diramato in rete che mostra un SUV dal carattere marcatamente sportivo e dalla personalità ben ...

Nuove indiscrezioni su Fallout 76 al 3 settembre - focus su inventario - ricompense e difficoltà : Un oggetto misterioso e ancora tutto da scoprire Fallout 76, il nuovo capitolo della serie di Bethesda che si appresta a cambiare in maniera importante le carte in tavola per quanto concerne il brand: abbandonati i lidi single player che da sempre ne hanno caratterizzato il gameplay, questo nuovo titolo si proietta nel caotico mondo degli online game. Una scelta che ovviamente non ha mancato di spiazzare lo zoccolo duro dei fan, presi in ...