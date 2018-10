«Non voglio stare vicino a una negra» | l' ennesimo episodio di razzismo sul treno

'Non voglio stare vicino a una negra'. Gesto razzista contro ragazza sul treno Milano-Trieste : Come dovrebbero fare tutti i razzisti: andarsene! Perché, che ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro e' questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di ...

Razzismo - ragazza discriminata sul Frecciarossa da una passeggera : “Io Non voglio stare vicino a una negra” : Sale sul Frecciarossa Milano-Trieste e si siede. Di fianco a lei una signora che prima le chiede se quello fosse il suo posto e poi dice: “Io non voglio stare vicino a una negra”. L’episodio viene raccontato da Paola Crestani, che è presidente del Ciai, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (ente del terzo settore, Organizzazione della società civile OSC ed ente autorizzato per le Adozioni Internazionali). E la ragazza ...

Razzismo sul treno : "Non voglio stare vicino a una neg.." - poi si alza e se ne va : A denunciare la vicenda la madre adottiva della ragazza, la presidente del Ciai Paola Crestani. Tanti i commenti di...

CORINNE CLERY : “MIO PADRE DICEVA CHE Non ERO SEXY”/ “Histoire d’O” 40 anni dopo : “voglio ancora lavorare” : A 68 anni, nonna di tre nipoti e 40 anni dopo il celebre film da lei interpretato, Histoire d'O, Clorinne CLERY si racconta: vive da single in un casolare in campagna(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:27:00 GMT)

Temptation Island Vip - Sossio Aruta : "Sono innamorato di Ursula - Non voglio arrendermi! Io - vittima di pregiudizi" : Sossio Aruta, il calciatore protagonista delle ultime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, insieme all'ormai ex compagna, Ursula Bennardo, conosciuta proprio all'interno dello studio del programma pomeridiano di Canale 5, è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne.Sossio, non solo è stato ...

Marco Milani a Domenica Live : "Non ho più una casa - voglio tornare a lavorare" (video) : Nella puntata di Domenica Live del 21 ottobre, si parla di vecchie glorie dello spettacolo cadute rovinosamente in povertà a causa di debiti e problemi accumulati negli anni. Nel parterre dei VIP coinvolti nel caso c'è anche Marco Milani, il celebre Mandi Mandi nato dalla Gialappa's Band a Mai dire Gol negli anni '90.Dal grande successo, oggi il comico vive a Caorle una situazione di forte disagio. Non avendo fissa dimora, nei momenti più ...

GIANMARCO AMICARELLI - PROPOSTA DI MATRIMONIO A JANE ALEXANDER/ "Non dico che Non voglio sposarlo ma" (GF Vip) : JANE ALEXANDER ha ricevuto la PROPOSTA di MATRIMONIO dal fidanzato GIANMARCO AMICARELLI. Le sue urla con il megafono all'esterno della Casa del Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Juventus-Genoa alle 18 La Diretta I bianconeri vogliono suonare la Nona : L'invincibile Juventus di Massimiliano allegri, 8 partite ed altrettante vittorie fino a questo punto del campionato, torna a giocare di fronte ai propri tifosi nella partita del sabato alle ore 18 e ...

Caso condono - Salvini : 'Stavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così Non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Caso condono - Salvini : «Stavolta voglio copia del decreto». Di Maio : «Ne avrà due - così Non sbaglia» : Resta tensione tra Salvini e Di Maio. Anche se il Caso condono sembra avviarsi verso una soluzione, i due continuano a lanciarsi frecciatine prima di vedersi per il nuovo Cdm sulla manovra previsto...

Cagliari - Barella : “Non voglio tradire - ma sono ambizioso. Sull’Inter…” : Dopo un avvio di stagione strabiliante che ha infiammato i tifosi del Cagliari e quelli della Nazionale italiana, è tornato a parlare, a La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, tifoso del Cagliari prima che giocatore, ha parlato di mercato e si è dimostrato lusingato dagli interessi delle big nei suoi confronti: “Io […] L'articolo Cagliari, Barella: “Non voglio tradire, ma sono ambizioso. ...

F1 - sensazioni positive per Ricciardo : “voglio il podio ad Austin. Renault? Non ci penso ancora” : Il pilota australiano ha sottolineato di avere buone sensazioni ad Austin, svelando di voler raggiungere almeno il podio Quarto posto nella prima sessione di prove libere, nessun tempo nella seconda, dove Daniel Ricciardo non è sceso in pista per via delle avverse condizioni atmosferiche. photo4/Lapresse Nonostante questo inconveniente, l’australiano ha sottolineato di avere sensazioni positive in vista del week-end di Austin, ...