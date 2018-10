Non guardate alla velocità delle vendite ma alla frenata delle Ipo

Giù le mani dal ponte. La Procura : "Per la demolizione Non c'è fretta - vanno salvaguardate le prove" : Per la demolizione del ponte Morandi, a Genova, "non c'è fretta" a meno che non ci sia "un rischio per l'incolumità pubblica". Più opportuno, invece, salvaguardare le prove. A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il Procuratore di Genova Francesco Cozzi."L'ho già detto e lo ripeto: noi non abbiamo fretta. Se mi dicono che c'è un rischio per l'incolumità pubblica allora d'accordo, non ...

Ciclismo - Fabio Aru : 'Non ci sono bivi nella vita - guardate Thomas' : Per Fabio Aru [VIDEO] la Vuelta Espana, che scatta oggi da Malaga con una cronometro individuale, si presenta come un appuntamento chiave. Nelle ultime stagioni la sua carriera è andata avanti tra alti e bassi e dopo il flop completo del Giro d’Italia lo scalatore sardo ha bisogno di risposte importanti per sé e per la squadra che lo ha ingaggiato con un contratto ricchissimo. Aru ha però respinto con decisione la teoria sostenuta da gran parte ...

“La felicità”. Emma Marrone - la foto è subito virale. E Non per il lato B in vista : guardate bene : Si è parlato spesso di Emma Marrone in questi ultimi giorni. La cantante salentina lanciata da Amici e diventata una stella nel panorama musicale italiano si è suo malgrado ritrovata a essere protagonista di una polemica per via di un titolo ‘forte’ a lei dedicato dalla rivista ‘Io Spio’. --Questo qua: “Emma lesbica? Tutta la verità”. Emma non c’è passata sopra e ha risposto con un commento arrabbiatissimo su Instagram: “Adesso ve la ...