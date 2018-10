Non è mai troppo tardi per iniziare a fare sport

Manovra - Tria risponde a lettera UE/ Ultime notizie - Di Maio : "Non abbiamo nulla da temere" : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:19:00 GMT)

Manovra - ‘dubbi’ Ue su lettera Tria/ Ultime notizie - Salvini-Di Maio a Moscovici : “Legge Non si tocca” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Manovra - Di Maio : siamo nel giusto - Non abbiamo nulla da temere : Roma,, askanews, - "Per ora sta andando tutto come previsto, ci aspettavamo dalla Commissione europea delle osservazioni sia sulla Manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato questa ...

Manovra - Di Maio : “Ci danno degli scalmanati? Non usciamo né dall’euro né dall’Unione europea” : “I mercati vogliono più bene all’Italia di quanto ne vogliano i commissari europei“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Che ha ribadito: “Non vogliamo uscire né dall’euro né dall’Unione europea, sia chiaro per tutti. Ci dicono che siamo scalmanati? Hanno usato anche parole peggiori”. L'articolo Manovra, Di Maio: “Ci danno ...

Tensione Usa-Russia sull'Inf. Il Cremlino : "Non attaccheremo mai per primi" : La decisione degli Stati Uniti di abbandonare il trattato INF sui missili nucleari di medio raggio renderà il mondo "più pericoloso". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dai media russi.Il Cremlino ora si aspetta che il consigliere della sicurezza nazionale statunitense John Bolton, atteso per oggi a Mosca, fornisca nel corso della sua visita "una spiegazione" per le dichiarazioni rilasciate ieri dal ...

Tensione Usa-Russia - Mosca : "Noi Non attaccheremo mai per primi" : L'intenzione di ritirarsi di certo causa preoccupazione, perché tali passi, se fossero effettivamente presi, renderebbero il mondo più pericoloso '. Queste le conclusione del portavoce del Cremlino. ...

Il sindaco di Predappio : "Mai alcun problema dalla marcia ma Non siamo la Chernobyl della storia" : 'Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura' . Così Giorgio ...

Di Maio : 'manovra Non si cambia' e mercati gli danno ragione : ... poi smentita, di inserirla nella lettera che oggi il governo italiano invierà a Bruxelles in risposta alla missiva - di fatto, una bocciatura - del commissario all'economia Pierre Moscovici. Intanto ...

Di Maio : questo Governo Non ha mai detto di voler uscire da euro e UE : Roma – “Non c’e’ nessuna volonta’ di uscire dall’euro, anzi io sono diventato capo politico del Movimento portandolo fuori da questa idea di voler uscire dall’euro, dall’europa non siamo mai voluti uscire. In questi due giorni ho letto una lettera agli attivisti in cui parlo dell’eta’ del Movimento, abbiamo avuto un’infanzia, quella della nascita, poi quella dell’adolescenza ...

Di Maio : in Europa Non con sovranisti : 10.15 M5S si farà"promotore di un nuovo gruppo parlamentare europeo per portare avanti un'Europa diversa", basata su lavoro, ambiente, tecnologia. Lo ha detto il vicepremier Di Maio a Rtl 102,5. Il leader 5S ha anche annunciato che "a gennaio-febbraio"presenteranno"un manifesto che non avrà niente a che fare con le forze populiste e sovraniste".Di Maio ha ribadito che "l'Italia non intende uscire dall'euro",che"non c'è un piano B"."Manovra del ...

Di Maio : 'Riforma del Colle? L'idea di Grillo Non è nel contratto' : Intervistato a Rtl 102.5, Di Maio ha quindi chiarito che il governo "andrà avanti per 5 anni, e chi scommette sulla sua caduta avrà una brutta sorpresa", ma " i cittadini non saranno perseguitati da ...

Di Maio : “Sul Capo dello Stato Grillo ha espresso una sua idea - ma Non è nel contratto” : Anche Luigi di Maio prova a smorzare i toni, dopo le polemiche che la frase di Beppe Grillo sui poteri del Capo dello Stato ha scatenato ieri: "Si riferiva all'abolizione dei senatori a vita e al reato di vilipendio. I cittadini non saranno perseguitati dall'ennesima riforma costituzionale che vuole cambiare l'assetto del proprio Paese".Continua a leggere

Molteni - sottosegretario leghista : 'Sui migranti Non si cambia - Di Maio lo spiegherà ai suoi' : di Valentina Errante 'Il decreto sicurezza non si tocca'. Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni lo ribadisce: 'Non arretreremo di un passo sull'impianto del provvedimento, che non potrà essere ...

Cesara Buonamici - la bellissima sorpresa di Lamberto Sposini : “Non ti abbiamo mai dimenticato” : Cesara Buonamici per la prima volta ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live: la storica conduttrice del Tg5 si è raccontata a cuore aperto come non aveva mai fatto prima rivelando dei particolari a molti sconosciuti. Diventata ormai una di casa per gli italiani, la Buonamici ha rivelato che pensava di far tutto eccetto che la giornalista quando era piccola: “Da piccola sognavo di fare la suora, dopo il mio primo bacio ho chiamato ...