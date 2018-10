New York | Eog Resources scende verso 107 | 9 dollari USA

New York : acquisti a mani basse su Borgwarner : Brillante rialzo per Borgwarner , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,40%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza ...

New York : al centro degli acquisti Scana : Grande giornata per Scana , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,05%. La tendenza ad una settimana di Scana è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

New York : amplia l'ascesa Lennar : Vigoroso rialzo per Lennar , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,15%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...

New York : le vendite travolgono Michael Kors : In forte ribasso l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che mostra un disastroso -2,76%. L'andamento di Michael Kors nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Caduta vertiginosa di Callaway Golf sul mercato di New York : Affonda sul mercato la società che produce attrezzature da Golf , che soffre con un calo del 6,74%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

New York : su di giri Pultegroup : Brillante rialzo per Pultegroup , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,08%. Lo scenario su base settimanale di Pultegroup rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

New York : andamento sostenuto per Toll Brothers : Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore americano di case su misura di prestigio , con una variazione percentuale dell'1,96%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Un ordigno nella cassetta delle lettere trovata a casa di George Soros a New York : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros, nello stato di New York.Soros, uno dei principali finanziatori del partito democratico, è da tempo nel mirino di gruppi dell'estrema destra e ultimamente è stato accusato dai repubblicani di essere dietro alla carovana di migranti che si dirige verso gli Usa. Un'accusa che Donald Trump muove ai ...

Diamo uno sguardo al Google Hardware Store di New York : In occasione del lancio dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, Google ha aperto un paio di negozi "Google Hardware Store" a New York e Chicago. Ecco come sono L'articolo Diamo uno sguardo al Google Hardware Store di New York proviene da TuttoAndroid.

New York : brillante l'andamento di Nordstrom : Rialzo marcato per il retailer del lusso statunitense , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti. l'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

New York : spinge in avanti Praxair : Brilla Praxair , che passa di mano con un aumento del 4,65%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Praxair evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . ...

New York : NetApp - quotazioni alle stelle : Effervescente il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,65%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, ...

New York : scambi in forte rialzo per Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 3,27%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

New York : acquisti a mani basse su Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,76%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ralph Lauren evidenzia un andamento più marcato rispetto ...