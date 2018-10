New York | andamento sostenuto per Toll Brothers

Caduta vertiginosa di Callaway Golf sul mercato di New York : Affonda sul mercato la società che produce attrezzature da Golf , che soffre con un calo del 6,74%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

New York : su di giri Pultegroup : Brillante rialzo per Pultegroup , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,08%. Lo scenario su base settimanale di Pultegroup rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Un ordigno nella cassetta delle lettere trovata a casa di George Soros a New York : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros, nello stato di New York.Soros, uno dei principali finanziatori del partito democratico, è da tempo nel mirino di gruppi dell'estrema destra e ultimamente è stato accusato dai repubblicani di essere dietro alla carovana di migranti che si dirige verso gli Usa. Un'accusa che Donald Trump muove ai ...

Diamo uno sguardo al Google Hardware Store di New York : In occasione del lancio dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, Google ha aperto un paio di negozi "Google Hardware Store" a New York e Chicago. Ecco come sono L'articolo Diamo uno sguardo al Google Hardware Store di New York proviene da TuttoAndroid.

New York : brillante l'andamento di Nordstrom : Rialzo marcato per il retailer del lusso statunitense , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti. l'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

New York : spinge in avanti Praxair : Brilla Praxair , che passa di mano con un aumento del 4,65%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Praxair evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . ...

New York : NetApp - quotazioni alle stelle : Effervescente il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,65%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, ...

New York : scambi in forte rialzo per Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 3,27%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

New York : acquisti a mani basse su Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,76%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ralph Lauren evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : preme sull'acceleratore Advanced Micro Devices : Seduta decisamente positiva per Advanced Micro Devices , che tratta in rialzo del 6,15%. La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale ...

Toll Brothers - quotazioni in picchiata a New York : Ribasso scomposto per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che esibisce una perdita secca del 2,88% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World ...

New York : risultato negativo per Northern Trust : Ribasso composto e controllato per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Northern ...

NBA – Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving : “io ai New York Knicks? Ammetto che…” : Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving: il playmaker dei Boston Celtics ha affermato di aver pensato di trasferirsi ai New York Knicks la prossima stagione Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha fatto impazzire i tifosi dei Celtics, dichiarando il suo intento di rinnovare con la franchigia di Boston alla scadenza del suo contratto. Niente free agency e rischio di perdere un talento cristallino come l’ex Cavaliers dunque. ...

NBA – Infortunio Kevin Knox – Tremano i New York Knicks : ecco i tempi di recupero : Infortunio Kevin Knox, il giovane rookie dei New York Knicks si fa male alla caviglia sinistra: previste diverse settimane di stop Periodo non di certo fortunato per i New York Knicks, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. Perso Porzingis per tutto l’anno, la franchigia della Grande Mela dovrà fare a meno anche di un altro giovane talento. Nel corso della partita contro i Boston Celtics infatti, Kevin Knox si è procurato un ...