Nella batteria la vera forza del Samsung Galaxy S10? Possibile innesto al grafene

optimaitalia

: Nella batteria la vera forza del #SamsungGalaxyS10? Possibile innesto al grafene - OptiMagazine : Nella batteria la vera forza del #SamsungGalaxyS10? Possibile innesto al grafene - doctorappleita : @Filo__ @AppleNews_it @Apple Contro iPhone X: modello di 1 anno fa, durata batteria nella media Apple (1 giornata c… - motormaniaci : Auto elettriche: la batteria sarà nella carrozzeria? - -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Ilpotrebbe corrispondere al primo dispositivo del colosso sudcoreano ad integrare unaal, anche se la cosa non è ancora stata confermata. Stando agli ultimi rumors, l'azienda asiatica avrebbe completato la fase di sviluppo, e sarebbe sul punto di lanciare la nuova tecnologia. Pensavamo l'OEM potesse impiegare più tempo nel dirsi pronta ad un lancio di questo tipo, ma invece siamo stati colti di sorpresa dal colpo di coda della società.Un'arma in più per il, che a quel punto potrebbe vantare unadalla capacità superiore del 45% rispetto a quelle utilizzate attualmente agli ioni di litio, con un assorbimento energetico di circa 5 volte più veloce. L'altra faccia della medaglia? Il costo un tantino elevato di queste componenti, che dovrebbero essere installate solo a bordo dei device top di gamma. Questo non significa che ...