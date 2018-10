Nel lago d' acqua salata scoperto su Marte c' è ossigeno per sostenere la vita

La California svela un tesoro sottomarino nascosto Nel lago Tahoe : Un patrimonio subacqueo rimasto segreto per quasi un secolo. Per la prima volta in assoluto, la California apre al pubblico un «sentiero sottomarino» che fa parte del patrimonio di Stato: stiamo parlando del Tahoe, grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada, in cui si trovano una dozzina di navi affondate....

Carpa da record : pesa 25 chili - a pescarla Nel lago è stato un 17enne : Il lago dello Scandarello di Amatrice non finisce di regalare sorprese e sul finire delle tre giornate di gare - domani mattina alle 8 - ecco, addirittura, un record del mondo. Si tratta della più grande Carpa mai catturata da un minorenne. E' un bellissimo esemplare di ben 25,2 kg pescata dalla squadra gallese per mano del 17enne Luke Mullet che gareggia nella World ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : Nel Catanese ancora criticità a Palagonia - Scordia e Ramacca : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito ieri la Sicilia, si registrano ancora criticità nel Catanese, a Palagonia, Scordia e Ramacca. Sul posto squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania: pompieri stanno verificando, chiamata per chiamata, il permanere delle richieste di soccorso pervenute nella giornata di ieri. L'articolo Maltempo, alluvione in Sicilia: nel Catanese ancora criticità a Palagonia, ...

Alluvione Nel catanese : Palagonia e' in ginocchio - le immagini impressionanti : Continuano ad arrivare testimonianze e immagini dal catanese, nuovamente martoriato da piogge torrenziali e alluvioni lampo nelle ultime ore. Come vi abbiamo mostrato nei precedenti articoli,...

Limone - trovato morto il sub polacco scomparso sabato Nelle acque del lago : RIVA . Lo hanno trovato a 286 metri di profondità, sui fondali a metà lago fra Limone e Malcesine. Si è conclusa tragicamente, come tutti purtroppo si aspettavano, la ricerca del cinquantenne sub ...

MACOMER - 18ENNE UCCISO E GETTATO Nel LAGO/ Ultime notizie - intercettazioni choc “Uccidiamo anche la madre” : MACOMER, 18ENNE UCCISO e GETTATO nel LAGO. Ultime notizie, intercettazioni choc di uno dei cinque arrestati: “Uccidiamo anche la madre”. Nuovi dettagli sull'indagine(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:19:00 GMT)

Manuel Careddu - ricerche del corpo Nel lago Omodeo/ I genitori di un killer : “Vogliamo parlare con la madre” : Manuel Careddu, ricerche del corpo nel lago Omodeo. I genitori di uno dei killer si rivolgono ai carabinieri: “Vogliamo parlare con la madre”. Le ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Sub scomparso Nel lago di Garda : ricerche senza esito : Stanno proseguendo da questa notte a Limone sul Garda, nel Brescisno, le ricerche di un sub polacco di 50 anni che non è più riemerso dalle acque del Lago di Garda in un tratto dove la profondità raggiunge anche i trecento metri. Pare che il sub inseguisse un record personale e per questo aveva deciso di immergersi. L'articolo Sub scomparso nel Lago di Garda: ricerche senza esito sembra essere il primo su Meteo Web.

Tenta di battere un record di profondità : sub disperso Nel lago di Garda : Limone del Garda , Brescia, , 14 ottobre 2018 - Un sub polacco è disperso nel lago di Garda dove si era immerso per Tentare di battere un record di profondità. Partito dalla spiaggia del campeggio ...

Sub disperso Nel lago di Garda : tentava il record di profondità : Continuano le ricerche dell'uomo, un polacco che puntava al primato dell'immersione con bombole a oltre 300 metri

Clima : carotaggi Nel lago d’Iseo per ricostruire la storia geologica e climatica degli ultimi 20mila anni : Un gruppo di geologi ha avviato una serie di carotaggi sul fondale del Lago d’Iseo a bordo di una piattaforma galleggiante di circa 50 metri quadri dotata di torre di perforazione: lo scopo dell’indagine è ricostruire la storia geologica e Climatica degli ultimi 20mila anni, dopo le grandi glaciazioni dell’Europa settentrionale e delle Alpi. E’ la seconda fase del progetto promosso dall’Università della Savoia ...

Halloween 2018 Nel Parco dello Chalet di Villa Faraggiana sul Lago Maggiore : Sul Lago Maggiore due pomeriggi per festeggiare Halloween. Il Museo Meina nel complesso del Parco dello Chalet di Villa Faraggiana,

Manuel - ucciso a 18 anni dai coetanei per un piccolo debito e gettato Nel lago : 5 fermi : Per gli inquirenti, il gruppo, composto da giovani tra i 17 e i 20 anni, avrebbe premeditato e messo in atto il delitto di Manuel Careddu per poche centinaia di euro agendo "con freddezza e particolare efferatezza". Il 18enne sardo sarebbe stato attirato in una trappola, ucciso e gettato nel lago Omodeo. Il gruppo incastrato da alcune intercettazioni ambientali che le forze di polizia stavano effettuando nell'ambito di altre indagini.Continua a ...

18enne scomparso e ucciso da 5 coetanei/ Ultime notizie Macomer - corpo Nel lago : una ragazza tra i killer : Macomer, trovato morto 19enne scomparso: 5 arresti. Ultime notizie, accusati di omicidio gli amici del giovane Manuel Careddu: coinvolta anche una ragazza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:46:00 GMT)