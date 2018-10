Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara

optimaitalia

: Cosa succederà nel daily di #XFactor quest’anno? @BenjieFede rispondono in diretta qui - tvsorrisi : Cosa succederà nel daily di #XFactor quest’anno? @BenjieFede rispondono in diretta qui - OptiMagazine : Nel daily di #XF12 il nuovo direttore creativo #SimoneFerrari e le prove di @maramaionchi con gli Under Uomini… - iamdavehumphrey : @SeeLallero Certo che c'è andato, si è visto pure nel Daily -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Nella puntata di ieri deldi X12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre.Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in salacon le tre under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per quest’ultimo non sono riusciti ad arrivare a un brano da poter presentare durante il primo live di giovedì 25, e per questo Fedez e Cogliati hanno chiesto al ragazzo di proporre qualcosa.Nella terza puntata deldi X12, andata in onda stasera 23 ottobre, ildi Xha accompagnato i concorrenti per la prima volta sul palco dell’Arena che cavalcheranno da giovedì sera fino alla loro ...