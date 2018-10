Nel condono entrano le quote latte per far pace con la Ue

Non c'è "onestà" Nel condono edilizio targato 5 Stelle a Ischia : Il 2018 sarà l'anno del condono edilizio del governo Conte, dopo quello del 1985 dell'esecutivo Craxi e i due approvati da Berlusconi nel 1994 e 2003? Se venisse approvato il Decreto Genova, con l'articolo sulla ricostruzione post terremoto a Ischia, sarebbe proprio così e non sarebbe motivo di vanto per il vicepremier Luigi Di Maio.Perché se per la Lega non sarebbe una novità, visto che ne ha già approvati due ...

Italia 5 stelle - Castelli : “Nel Dl fiscale non c’è nessun condono. I giornali raccontano bugie” : “Nel decreto fiscale non c’è nessun condono. Lo scrivono i giornali? raccontano bugie e io non mi fido”. Così il sottosegretario all’Economia Laura Castelli, arriva al Circo Massimo per l’Italia 5 stelle, taglia corto sull’approvazione arrivata ieri, dopo una settimana si scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “La dichiarazione aggiuntiva esiste già ed sono soddisfatta del decreto approvato – ...

Decreto Fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - ToniNelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Condono - tensione Nel governo.è scontro. Conte convoca il Cdm - gelo leghista : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Condono - Giorgetti - Lega - : così governo non va lontano - manina Nel M5s - : Il sottosegretario avverte gli alleati pentastellati: "Meglio darsi una regolata o andranno a schiantarsi". Anche Salvini respinge le accuse ma assicura che non romperà con Di Maio mentre il ...

Condono - è scontro Conte convoca Cdm Salvini : «Se serve - ci sarò» Tensione Nel Governo : ... ha detto la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, interpellata alla Camera. Insomma, nella maggioranza gialloverde c'è alta Tensione. 'Controllerò il testo articolo per articolo', ha ...

Condono - tensioni Nella maggioranza. Sabato Consiglio dei ministri senza Lega : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o, «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi se non ci sarà Salvini»...

Manovra - opposizioni vs governo : “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e poi gridate ‘onestà’ Nelle piazze” : “Di Maio dice che ha votato senza saperlo il più grande condono fiscale immorale della storia. Che valore hanno le sue parole se Salvini dichiara che questa Manovra è stata approvata all’unanimità? Prendendo in giro gli italiani: gridate ‘onestà’ nelle piazze e poi piegate la testa. Parlatene coi vostri elettori, non con la Procura”. A dirlo, in un accesso dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, ...

Caos condono - cosa c'è Nel testo 'manipolato' : Tetto dell'imponibile più alto, sanatoria dell'Iva e colpo di spugna su reati tributari e penali. Sono alcuni dei punti che sarebbero stati inseriti nella bozza del decreto fiscale collegato alla ...