' Ndrangheta a Milano | colpo alla cosca Barbaro-Papalia

‘Ndrangheta - blitz dei carabinieri contro il traffico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

‘Ndrangheta - colpo ai Barbaro-Papalia : 14 arresti tra Milano e Reggio Calabria. “Clan gestiva una rete di pusher marocchini” : Quattordici arresti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nuovo colpo alla cosca di ‘ndrangheta Barbaro-Papalia. I carabinieri della compagnia di Corsico stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a Milano, Como e Reggio Calabria: le persone citate nell’ordinanza sono dieci di nazionalità italiana e quattro marocchina. Le indagini sono dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e hanno ...

‘Ndrangheta - 16 anni di carcere a Rocco Barbaro : boss di Platì - gestiva un bar in centro a Milano. Era latitante fino al 2017 : Sedici anni di carcere a Rocco Barbaro. L’esponente del clan Barbaro-Papalia di Platì, 53 anni, ritenuto il reggente della “lombarda” (la struttura di vertice della ‘ndrangheta in Lombardia) è stato condannato per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni dal Tribunale di Milano. Secondo i giudici dell’ottava sezione penale, ‘U sparitu (così chiamato per la sua latitanza durata due anni) gestiva, ...

'Ndrangheta a Milano : condannato a 16 anni il boss Rocco Barbaro : Chiuso in primo grado il processo sul bar Vecchia Milano di corso Europa, controllato dalla 'Ndrangheta

‘Ndrangheta - “pestavano imprenditore per estorcere denaro” : 5 arresti a Milano : All’inizio del 2017 hanno pestato un imprenditore per estorcergli un ingente somma di denaro. Per questo motivo la Dia di Milano ha arrestato cinque persone con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In carcere è finita Paola Galliani, 49 anni, intermediatrice finanziaria ritenuta la mente del pestaggio, mentre i domiciliari sono stati imposti a un suo collaboratore, Enrico Verità, di 57 anni. Secondo gli investigatori ...

Milano : professionisti ricorrono alla 'Ndrangheta per recuperare un credito. 5 arresti : Il reato ipotizzato è estorsione aggravata dal metodo mafioso. Coinvolti nelle indagini uomini riconducibili alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno. Sarebbero gli autori di un pestaggio ai danni di ...