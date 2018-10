NBA | San Antonio-Los Angeles Lakers | la giocata di Mills che ha regalato la vittoria agli

NBA – Rissa Rondo-Paul - Draymond Green attacca : “con me due pesi e due misure. Sanzioni? Spazzatura” : Draymond Green non si è fatto sfuggire l’occasione di commentare la Rissa fra Chris Paul e Rajon Rondo: da una parte il cestista degli Warriors si è ‘goduto’ lo spettacolo, dall’altra ha criticato le sanzioni infliette dall’NBA In merito alla Rissa generatasi durante Lakers-Rockets, che ha coinvolto Chris Paul, Rajon Rondo e Brandon Ingram, sono intervenuti diversi giocatori e addetti ai lavori. Uno fra i ...

NBA - rissa Paul-Rondo - sanzioni in arrivo : il “giallo” dello sputo ed il taglio sotto l’occhio di Rajon sotto analisi : Chris Paul e Rajon Rondo hanno dato vita ad una rissa davvero inattesa durante la gara tra Lakers e Housto Rockets Il caso legato alla rissa tra Chris Paul e Rajon Rondo, ha acceso il weekend NBA. Ancora sono attese le sentenze in merito alle squalifiche che di certo arriveranno nelle prossime ore, sentenze urgenti dato che Houston giocherà stanotte contro i Clippers. L’NBA sarà chiamata a sciogliere un caso molto delicato, le ultime ...

NBA – Il curioso taglio di Manu Ginobili da parte dei San Antonio Spurs : l’argentino si è ritirato ma… : Si è ritirato da qualche settimana, ma aveva ancora un anno di contratto con i San Antonio Spurs: la franchigia texana ha tagliato ieri notte Manu Ginobili, ‘ufficializzandone’ l’addio Qualche settimana fa, Manu Ginobili ha preso la decisione di appendere la sua casacca nero-argento al chiodo. Dopo la bellezza di 16 stagioni in maglia Spurs, all’età di 41 anni, la stella argentina ha deciso di lasciare San Antonio, ...

Preseason NBA - San Antonio-Atlanta : Trae Young vince la gara con una tripla da centrocampo [VIDEO] : Trae Young autore di una delle giocate più belle della notte di Preseason NBA, una tripla dalla distanza che ha chiuso i conti contro gli Spurs San Antonio-Atlanta, partita di Preseason NBA, punteggio di 127 pari. La palla è in mano ad Atlanta che a pochi secondi dal termine dell’incontro ha una chance di vincere la gara contro i più quotati Spurs. A gestire l’ultimo possesso ci pensa Trae Young, il quale palleggia, palleggia, ...

NBA - guai per i San Antonio Spurs : Dejounte Murray si è rotto il crociato : San Antonio Spurs, Dejounte Murray alle prese con la rottura del legamento crociato che lo terrà fuori dal parquet a lungo NBA, guai per i San Antonio Spurs. Il problema al ginocchio di Dejounte Murray è molto serio, come purtroppo si era già intuito da quanto trapelato da casa Spurs: rottura del legamento crociato anteriore. Il problema fisico occorso al playmaker fa seguito alla rottura del menisco del rookie Lonnie Walker, un avvio di ...

NBA – Infortunio Dejounte Murray - paura nella notte per i San Antonio Spurs! : Infortunio per Dejounte Murray nella notte: il playmaker degli Spurs accusa un problema al ginocchio destro ed è costretto a lasciare il campo Grande paura per tutti i fan dei San Antonio Spurs per quanto accaduto nel match di preseason della notte contro i Rockets. Il playmaker nero-argento, Dejounte Murray, ha subito un Infortunio al ginocchio destro durante una penetrazione. Il ragazzo ha avvertito un forte dolore, tanto che lo staff ...

NBA al via - Alessandro Del Piero presenta la nuova stagione : 'LeBron bene - ma Golden State...' : E per presentarla su Sky Sport " dove potrete seguirla come mai prima d'ora grazie al nuovo canale Sky Sport NBA sul 206 " c'è nientemeno che Alessandro Del Piero, da sempre grande appassionato di ...

Mercato NBA – I Sixers bussano alla porta dei T’Wolves per Butler : la richiesta é folle : Sixers interessati a Jimmy Butler, pronto a dire addio a Minnesota: la richiesta dei Timberwolves però è altissima La richiesta di cessione presentata da Jimmy Butler ai Timberwolves, ha fatto drizzare le antenne a diverse squadre NBA. L’ex Bulls sarà free agent in estate, e nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la franchigia non sembra voler correre il rischio di trattenerlo e poi perderlo in estate gratuitamente. I ...

NBA - Mavericks : quanto è alto Luka Doncic? A Dallas ancora non lo sanno di preciso : uno dei rookie su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli scout negli ultimi mesi, scelto da Atlanta, ma dirottato a Dallas, dopo essere stato passato da Phoenix e Sacramento al Draft: ...

NBA - Marco Belinelli - anno zero a San Antonio? "Siamo pur sempre gli Spurs" : Qui, insieme ad Andrea Pirlo, ha incontrato i suoi tifosi e, ai microfoni di Sky Sport, ha trovato il tempo per raccontare le sue sensazioni alla vigilia di un training camp speciale, quello del suo ...

NBA – Tony Parker svela : “questione di soldi? No - ecco perchè ho detto addio ai San Antonio Spurs” : Dopo 17 anni con la maglia di San Antonio, Tony Parker ha firmato con gli Charlotte Hornets: non è stata però una questione di soldi, ecco perchè il playmaker francese ha detto addio agli Spurs Un’intera carriera passata con la maglia nero-argento, 17 anni a guidare, palla in mano, le azioni dei San Antonio Spurs come espressione pratica delle idee di coach Popovich. Tony Parker è stato il cervello della franchigia texana fino ...

NBA - Ginobili : "Starò ancora vicino ai San Antonio Spurs aiutandoli come potrò" : L'argentino apre ad un futuro da dirigente ma intanto Clyde Drexler vuole portarlo a giocare in BIG 3

