NBA | in Indiana sorgerà un museo in onore di Larry Bird

Mercato NBA - Myles Turner e Larry Nance Jr. estendono il contratto con Indiana e Cleveland : La vigilia della stagione è tradizionalmente l'ultimo momento possibile per trovare degli accordi sulle estensioni di contratto , in particolare quelle dei giocatori in uscita dal contratto da rookie. ...

Preseason NBA – James trascina i Lakers contro Sacramento - ok Indiana al cospetto dei Rockets : I Lakers di LeBron Jame stendono Sacramento al termine di un match ricco di spettacolo ed emozioni, vittoria anche per Indiana contro Houston Non sono mancate le emozioni nelle due gare di presason Nba che hanno caratterizzato la notte italiana, nel corso della quale Lakers e Indiana fanno la parte del leone contro Sacramento e Houston. Ottima la prestazione dei giallo-viola che, trascinati da LeBron James, non danno scampo ai Sacramento ...