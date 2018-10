Napoli | la bellezza della musica Al di là di ogni etichetta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Si dice “vedie poi muori”. Ci sono buone ragioni. I panorami incantatori, il Vesuvio, il tessuto urbano, la cultura e il folklore, la vivacità popolare ne fanno un posto senza eguali. Ben vengano dunque le iniziative che puntano a valorizzare questo luogo mirabile e la sua arte, anche quellale. Dal 5 al 9 dicembre 2018 si terrà nel Conservatorio di San Pietro a Majella la prima International piano competition . The neapolitan masters, promossa dall’Associazione Mousikè – il cui direttore artistico è il maestro Luciano Ruotolo -, in collegamento con la prestigiosa Alink-Argerich Foundation. Giurati insigni valuteranno i giovani esecutori, facilitando l’avvio di brillanti carriere. Il concorso prevede tre sezioni: Junior, fino ai 13 anni; Young, fino ai 19; e The neapolitan masters prize per veri e propri concertisti tra i 16 e i 36. Per questi ultimi la prova ...