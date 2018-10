Napoli | i ladri salgono dalle fogne | sfondato il muro della gioielleria

«Ladri di bambini» - dilaga la psicosi in provincia di Napoli. Ragazzo disabile rischia linciaggio : Un furgone rosso che si aggira di giorno nel vesuviano. Il mezzo diventa poi bianco nell?agro casertano e in zona giuglianese. Una donna a bordo rapirebbe bambini e fuggirebbe via...

Napoli - la nuova strategia dei ladri : furto con l'asta per i selfie : La nuova frontiera del furto: mentre l'addetta al bancone si gira per qualche istante, il ladro infila sotto il bancone un'asta per i selfie e ruba i soldi. È accaduto stamattina a Napoli, in piazza ...

Napoli - pizzerie nel mirino : ladri da Brandi - rubati 600 euro e una macchina fotografia : Nel video di sorveglianza si vede un uomo da solo, con un cappuccio calato sul volto per non farsi riconoscere. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si spostava tra le varie stanze e rovistava alla ...

Napoli - carrelli della spesa in strada per bloccare la polizia : ladri in fuga senza colpo in banca : Non sono riusciti a mettere le mani sui soldi, ma con uno stratagemma hanno evitato le manette: strada bloccata, auto della polizia rallentate mentre loro scappavano su una vettura pronta per la fuga. ...