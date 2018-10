Napoli | Ancelotti pensa ai tre centrali contro il Psg

Psg-Napoli : Cavani contro il suo passato - Ancelotti torna a Parigi : Sfida fondamentale per il passaggio del turno: il Matador, in crisi di gol, sfida gli azzurri per la prima volta dopo l'addio, Carletto in Francia vinse un campionato nel 2013

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il Psg” : Intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lo ha fatto a margine delle elezioni per il presidente della FIGC a Fiumicino. Il numero uno azzurro ha inevitabilmente parlato di Champions: il suo Napoli, domani sera, sarà impegnato nella difficile sfida esterna sul campo del Psg di Neymar, […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il ...

Napoli - Ancelotti su Ronaldo : “È un fuoriclasse - ma ha una colpa” : Intervistato da “France Football”, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato di Cristiano Ronaldo, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto ai tempi del Real Madrid. Adesso il calciatore ha deciso di trasferirsi alla Juventus, rivale degli azzurri per lo scudetto, e il tecnico di Reggiolo non ha risparmiato una battuta dopo tanti elogi: “Il suo arrivo è un segnale eccellente per tutta la Serie A. Per ...

Napoli - Ancelotti cerca certezze col Psg. E su CR7 : "Un solo errore!" : Il Napoli è volato a Parigi dove vuol specchiarsi nel Psg per capire se in questa Champions ci può stare da protagonista. Il successo, ampiamente meritato oltre il risultato, con il Liverpool dice di ...

Il Napoli ed il gioco entusiasmante di Ancelotti : il commento a Tiki Taka di Vieri e Auriemma : In onda la trasmissioni di calcio Tiki Taka, una puntata scoppiettante e che sta regalando spettacolo. Pensiero comune quando si parla del Napoli, sul gioco entusiasmante della squadra e sui meriti di Carlo Ancelotti. Ecco le dichiarazioni da parte di Bobo Vieri, ecco le differenza tra Ancelotti e Sarri: “Ancelotti ha tanta esperienza, la squadra adesso verticalizza di più rispetto a Sarri, gioca un ottimo calcio, è ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti non è qui in pensione. Scudetto? Nel calcio tutto è possibile' : Era presente anche lui all'elezione di Gravina come nuovo Presidente della FIGC. Il calcio italiano ha bisogno di ripartire e cercherà di farlo con un nuovo condottiero. Come ha fatto il Napoli, che ...

Napoli - Insigne convocato per Parigi. Ancelotti ritrova anche Meret e Ghoulam : ... 'GRAVINA SCELTA GIUSTA' - Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato positivamente l'elezione di Gabriele Gravina a nuovo presidente della Figc: 'E' la scelta giusta, conosce il mondo ...

Napoli - ag. Karnezis : 'Felice di lavorare con Ancelotti. Il ritorno di Meret...' : Sta vivendo una grande esperienza a Napoli, lavorando con Ancelotti che è un grande allenatore e una grande personalità e che è uno dei migliori allenatori al mondo. Le critiche iniziali? Le critiche ...

Il Napoli si porta a 4 punti dalla Juve. Ancelotti : 'Lo scudetto rimane un sogno' : Il Napoli liquida l'Udinese con un rotondo 3 a 0 e si porta a quattro punti dalla Juve, dopo il pareggio in casa dei bianconeri , 1-1, con il Genoa. Gol di Ruiz, che ha sostituito Verdi dopo pochi ...

Champions League - Ancelotti torna a Parigi : c'è un Psg da record che attende il Napoli : Un inizio perfetto che, Olympique Marsiglia permettendo, potrebbe addirittura diventare da record. 10 vittorie consecutive in campionato per il Paris Saint-Germain di Tuchel che, adesso, punta al ...

Ancelotti : 'Questo Napoli sta crescendo. E non pensiamo alla Juve : Il Napoli sfrutta il passo falso della Juve e si riporta a meno quattro dalla capolista. Ancelotti si gode il netto successo esterno sul campo dell'Udinese e prova a placare ogni entusiasmo eccessivo: ...

Udinese-Napoli - Ancelotti : “Gara combattuta. Sono 3 punti importanti” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha commentato la netta ma non facile vittoria per 0-3 ottenuta dalla sua squadra stasera alla Dacia Arena: “Il risultato potrebbe dire che è stata una partita semplice, invece è stata molto combattuta fino al calcio di rigore. Avevamo perso […] L'articolo Udinese-Napoli, Ancelotti: “Gara combattuta. Sono 3 punti ...

Napoli - Ancelotti sceglie il basso profilo : “Tra -4 e -6 cambia poco - è presto per fare calcoli” : Il risultato della partita del “Friuli” tra Udinese e Napoli è probabilmente troppo largo rispetto a quanto visto in campo, ma Carlo Ancelotti ha comunque diversi motivi per gioire: “È piacevole constatare che quello che propongo si ha la voglia di eseguirlo. C’è un gruppo di qualità che lavora bene insieme. La differenza in questo momento la stiamo facendo con un grosso lavoro difensivo da parte di tutti. Non ...

Udinese-Napoli 0-3 : Ancelotti a 4 punti dalla Juve : Il Napoli batte l'Udinese in trasferta , 3-0, e si conferma secondo in classifica. Adesso ha quattro punti di ritardo rispetto ai bianconeri. In gol Fabian Ruiz, Mertens e Rog. LEGGI LA CRONACA Ultimo ...