Nadia Toffa | ' Non ho paura di morire e non ho mai detto di essere guarita'

Nadia Toffa - parrucca nera e sorriso - così continua la battaglia contro il cancro : Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro, usando come arma il sorriso e una parrucca nuova. La conduttrice delle Iene nel dicembre 2017 aveva annunciato in televisione di avere un tumore. Con coraggio e grande grinta, Nadia aveva combattuto la sua battaglia contro il male, vincendolo, ma pochi mesi dopo il cancro era tornato, come ha svelato lei stessa a Verissimo. Forte e sempre positiva, la Toffa è diventata un esempio per ...

Nadia Toffa INDOSSA UNA PARRUCCA NERA/ Foto - "più Cher o Marcella Bella?" : il look non convince (Le Iene) : NADIA TOFFA si è presentata con un nuovo look nella puntata de Le Iene di ieri sera: PARRUCCA NERA e vestito a lustrini, però, non convincono pienamente i fan.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:51:00 GMT)

Nadia Toffa - la foto da giovane fa impazzire i fan : ”Avevo 22 anni” : Nadia Toffa continua a trasmettere positività ai suoi fan e non solo, malgrado la grave malattia che l’ha colpita, e a cui la Iena sta reagendo con moltissima forza. Per questo motivo la giornalista utilizza i suoi account Instagram, in questo modo riesce a sentire tutto il calore dei suoi fan e a lanciare messaggi di positività che la aiutano a combattere la malattia che l’ha colpita. Una diagnosi che ha certamente cambiato la vita di ...

Nadia Toffa - la foto di quando aveva 22 anni e la dedica struggente : Nadia Toffa pubblica una foto in cui aveva 22 anni e scrive: 'Ho sempre adorato vestirmi di bianco. Qui avevo 22 anni circa. Il bianco è puro. Sempre perfetto. Illumina. Il mio preferito. È la somma ...

Nadia Toffa : “Non sono ancora guarita dal cancro” : Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro, con il sorriso e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. L’inviata delle Iene è tornata a parlare del suo male su Instagram, rispondendo ai commenti dei fan. Tutto è iniziato quando un follower ha annunciato alla giornalista di aver ritirato le analisi e che erano positive. “Almeno inizio a vedere il bicchiere mezzo pieno” ha affermato. Nadia Toffa ha ...

Nadia Toffa : "Il cancro è tornato - sono stata operata nuovamente" : La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa è tornata a parlare del suo cancro durante la trasmissione di Verissimo andata in onda lo scorso 13 di ottobre e annunciando di aver subito una nuova operazioneDi nuovo sotto i ferri, Nadia Toffa ha detto che il cancro è tornato ed è stata costretta a subire una nuova operazione dopo radioterapia e chemioterapia. La stessa conduttrice ha detto che, dopo il malore di dicembre a Trieste ha dovuto seguire un ...

Nadia Toffa : "Non sono guarita dal cancro - ma ce la metto tutta" : Giorno per giorno la iena racconta il suo percorso sui social, ed è proprio sull'Instagram della Toffa che un suo follower è intervenuto per condividere una lieta notizia dopo aver ritirato le sue analisi: "Almeno inizio a vedere il bicchiere mezzo pieno". Al contrario del ragazzo, Nadia non ha potuto dire la stessa cosa: "sono felice per te. Io non posso dire lo stesso ma non mollo comunque”.La sua tempra l'aiuta a superare i pensieri ...

Nadia Toffa quasi 10 anni fa su Instagram : “Nostalgia canaglia” : “Nostalgia canaglia”: Nadia Toffa commenta così uno scatto realizzato quasi 10 anni fa che racconta il suo primo giorno nella redazione delle Iene. La foto, pubblicata su Instagram, risale al 2009, anno in cui la Toffa è entrata a far parte del programma, da allora, servizio dopo servizio, è diventata uno dei volti più amati dello show di Italia Uno, arrivando persino a condurlo. Nel corso degli anni Nadia ha portato a termine delle ...

Nadia Toffa gonfia per le cure continua la battaglia contro il cancro : ‘Non è detto che vinca’ : Nonostante il cancro sia tornato a bussare alla porta di Nadia Toffa, come da lei stessa dichiarato in una recente intervista a Verissimo, la ‘iena’ cerca di non perdersi d’animo e continua a mantenere l’umore per quanto possibile alto e a incoraggiare tutti quelli che si trovano nella sua stessa situazione. Accade infatti che su Instagram la Toffa dica a chi la segue: “Non mollo anche se posso perdere combatto ...

Nadia Toffa nostalgica su Instagram : «All'inizio alle Iene ero una pischella smarrita ma già agguerrita...» : Nadia Toffa ricorda i primi anni a Le Iene e su Instagram pubblica una foto di qualche anno fa. Una Toffa un po' nostalgica ma sempre combattiva che non rinuncia a condividere con i suoi followers i ...

Nadia Toffa : “Sono gonfia come una luna”. La ‘Iena’ parla del cancro : Nadia Toffa non sta ancora bene. L’ultimo post su Instagram spaventa i fan. La giornalista, sotto a uno degli ultimi post condiviso sul suo profilo Instagram, rispondendo ai fan, ha rivelato di non essere guarita. Di essere ancora in terapia. È un momento molto difficile per Nadia Toffa che, come ha fatto sapere lei stessa, non riesce a “vedere il bicchiere mezzo pieno”. Ha aggiunto poi: “Non è detto che vinca, ma non mollo”. La Toffa non ha mai ...

Nadia Toffa - la battaglia contro il cancro continua : 'Sono gonfia… Non vedo il bicchiere mezzo pieno' : Nadia Toffa continua la battaglia contro il cancro e nell'ultimo post la Iena ha svelato il momento drammatico che sta vivendo tanto da farle dire che il bicchiere non è mezzo pieno. Ecco...

Il cambiamento climatico/ Quali sono le conseguenze? Nadia Toffa intervista l’esperto Simone Molteni (Le Iene) : Il cambiamento climatico è ormai un problema a livello globale. A Le Iene Nadia Toffa ne analizza la rapida evoluzione e le conseguenze con l’esperto Simone Molteni.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:06:00 GMT)

Nadia Toffa e la battaglia contro il cancro : "Non è detto che vinca" : Nadia Toffa sta attraversando un periodo non troppo facile: la conduttrice de Le Iene è tornata a parlare sui social della difficile battaglia che sta conducendo contro il cancro. Come ha ammesso a Verissimo, trasmissione di cui è stata ospite lo scorso sabato, il tumore è tornato lo scorso marzo, costringendola a continuare le cure e ad una nuova operazione. E' stata una difficile notizia da apprendere per Nadia, la quale, anche se continua la ...