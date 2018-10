belviveremedia

: Nadia Fanchini: 'Inseguiamo in nostri sogni e per questo cerco di dare il massimo. Elena è un punto di riferimento'… - SkiToday_it : Nadia Fanchini: 'Inseguiamo in nostri sogni e per questo cerco di dare il massimo. Elena è un punto di riferimento'… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L'azzurraè pronta per la nuova stagione di coppa del mondo che inizia con il gigante femminile del prossimo fine settimana a Soelden in Austria nel quale però molto probabilmente lei non ci sarà. Abbiamo incontrato dunque la finanziera bresciana in ...