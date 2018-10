Muore incastrata nel cancello del garage davanti a un’amica | “Il sangue le usciva dalla

Mamma di 40 anni Muore incastrata nella saracinesca del garage : 'La testa si è incastrata' : 'Hai mai provato ad attaccarti al cancello mentre si alza?'. Sono state le ultime parole di Heidi Chalkley, quarantenne inglese, prima di morire incastrata proprio nel cancello del garage sotto gli ...

Brindisi - investe la moglie mentre fa manovra : Muore incastrata sotto l'auto : Una vera e propria tragedia si è consumata a San Pietro Vernotico, piccolo comune della provincia di Brindisi, in Puglia, dove un uomo di novant'anni ha drammaticamente travolto sua moglie durante una manovra apparentemente semplice nei pressi della loro abitazione. I drammatici istanti risalgono allo scorso venerdì, la vittima si chiamava Maria Addolorata Pesimena, un'ottantacinquenne del posto. La donna era ancora viva nel momento in cui è ...

Brindisi - sbaglia manovra e investe la moglie : la donna Muore incastrata sotto l’auto : Il tragico incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione della coppia a San Pietro Vernotico, nella provincia di Brindisi. La vittima, Maria Addolorata Pesimena, aveva ottantacinque anni. Arrivata cosciente in ospedale, è morta poco dopo per le gravi ferite riportate. sotto choc il marito che l’ha travolta.Continua a leggere

Investe la moglie mentre fa manovra : la donna Muore incastrata sotto l'auto : È stata travolta dall?auto guidata dal marito durante una manovra nei pressi della loro abitazione a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è rimasta incastrata sotto...

Investe la moglie mentre fa manovra : la donna Muore incastrata sotto l'auto : È stata travolta dall'auto guidata dal marito durante una manovra nei pressi della loro abitazione a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è rimasta incastrata sotto la vettura fino all'...

Muore annegato bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina del residence a Orosei : mano incastrata in un bocchettone : giocava con gli amichetti nella piscina dell'hotel, tra le risa e gli schizzi. Poi nella confusione nessuno si è accorto che lui non c'era più. Lo hanno semplicemente visto riemergere, forse già senza ...

Muore annegato bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina del residence a Orosei : mano incastrata in un bocchettone : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un complesso di residence a Orosei , sulla costa centro orientale della Sardegna. Una ...

Muore annegato bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei : mano incastrata in un bocchettone : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. LEGGI...