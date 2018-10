Mozzarella di Bufala Campana in 3D | a Parigi una postazione ad hoc

Allerta batterio Listeria - ritirata Mozzarella di bufala italiana : Una tipologia di mozzarella di bufala proveniente dall'Italia è stata ritirata dal commercio per una presunta contaminazione. Si tratta dell'ennesimo ritiro alimentare, questa volta palesatosi nei mercati francesi per via della paura che il latticino possa presentare il pericoloso batterio Listeria monocytogenes, che potrebbe arrecare disturbi gastrointestinali ed altre malattie come ad esempio la meningite. Il RASFF ha avvisato le autorità ...