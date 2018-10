Mourinho-Juventus | alta tensione | l’allenatore risponde ai tifosi bianconeri

Juventus - lezione a Mourinho Dybala doma lo United : 0-1 E la Roma ne fa 3 al Cska : La squadra di Allegri controlla il gioco per la maggior parte della partita e passa in vantaggio al 17’ su uno spunto del portoghese. Red Devils timidi

DIRETTA/ Manchester Utd-Juventus (risultato finale 0-1) streaming video Sky : Allegri batte Mourinho! : DIRETTA Manchester United-Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:49:00 GMT)

Manchester United-Juventus : 0-1. I bianconeri sbancano l’Old Trafford - Mourinho surclassato : Con Dybala al posto dell’infortunato Mandzukic e con Cuadrado a rilevare a sorpresa Federico Bernardeschi, il primo tempo dei bianconeri è riassumibile in un solo aggettivo: sontuoso, con gli uomini di Allegri padroni del campo sin dall’inizio e per tutti i 45 minuti. La conferma della superiorità? Szczesny, ben protetto da Chiellini e Bonucci, non è stato mai chiamato in causa, mentre il suo omologo De Gea ha dovuto compiere almeno ...

LIVE Manchester United-Juventus - Champions League in DIRETTA : grande sfida all’Old Trafford - CR7 sfida Mourinho : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019. Sullo storico campo dell’Old Trafford andrà in scena una grande classica del calcio europeo che servirà per definire gli equilibri del girone. I bianconeri, a punteggio pieno dopo i due incontri, andranno a caccia di un risultato positivo anche contro gli inglesi, secondi a quota 4 punti. ...

Manchester United-Juventus - parla Mourinho : “Loro favoriti per la vittoria finale” : Manchester United-Juventus– Grandi nemici che tornano a scontrarsi. La Juventus, che ha raccolto in Italia l’eredità dell’Inter di Mourinho (con intermezzo rossonero), sfiderà proprio quel Mou che sulla panchina nerazzurra ha conquistato il popolo degli eterni rivali dei bianconeri. Storie che si incrociano, intrecci calcistici che ritornano, per una gara che non può essere banale, […] L'articolo Manchester ...

Champions League - la Juventus mette nei guai Mourinho : bianconeri favoriti con il Manchester United a 2.30 : Procede a gonfie vele il cammino della Juventus nel Gruppo H di Champions League. Imbattuta e a punteggio pieno, la squadra di Allegri va all’Old Trafford nella terza giornata della fase a gironi per il match contro il Manchester United di Mourinho. Lo Special One è appeso a un filo e, con un’eventuale sconfitta, rischierebbe grosso; la Juventus invece, vincendo, metterebbe una pesante ipoteca sul primato del girone. Gli esperti di Sisal ...

Manchester United Juventus - José Mourinho in conferenza stampa LIVE : LIVE 15:08 22 ott Che pressione stai affrontando in questo momento? La forma del Manchester United è chiara, l'abbiamo dimostrata nelle ultime due partite così come il gioco espresso. Ci proveremo ...

Mourinho esonerato dal Manchester United?/ Ultime notizie - a picco col Newcastle : la Juventus aspetta... : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle: il tecnico portoghese è in bilico, e la Juventus aspetta in vista della Champions League. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Juventus - ultimatum di Pogba al Manchester United : “O Mourinho o me” : Clima sempre più teso in casa Manchester United. Il deludente avvio di stagione dei ‘Red Devils’ e i continui dissidi interni tra José Mourinho e Paul Pogba potrebbero presto convincere la dirigenza a disfarsi di uno (attraverso l’esonero) o dell’altro (attraverso la cessione). Se i risultati continueranno a essere questi la prima soluzione sembrerebbe però […] L'articolo Juventus, ultimatum di Pogba al Manchester ...

Mourinho contro Pogba / "Non sarà più capitano" e la Juventus osserva interessata : José Mourinho punzecchia Paul Pogba e gli toglie la fascia da capitano indossata in Champions League. La Juventus osserva in silenzio da interessata e proverà il colpo a gennaio.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Boom Juventus : Marotta pronto proporre a Mourinho lo scambio Dybala-Pogba : “La Juventus è pronta a offrire Paulo Dybala nel tentativo di acquistare Paul Pogba dal Manchester United”, stampa inglese scatenata “La Juventus è pronta a offrire Paulo Dybala nel tentativo di acquistare Paul Pogba dal Manchester United”. Il Sunday Mirror lancia la bomba in merito al calciomercato bianconero, una notizia non proprio folle dato che la Joya non sembra essere più centrale nei progetti della Juventus. ...

Sorteggi Champions League : Roma col Real - Juventus con Mourinho - Napoli sfortunato : Sorteggi Champions League, il grande giorno è arrivato, le 4 italiane in corsa per la coppa dalle grandi orecchie sono pronte a dar battaglia Sorteggi Champions League , il grande giorno del Grimaldi ...