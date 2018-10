MotoGp | Marquez | «Forti anche nei momenti difficili»

MotoGp - Giacomo Agostini : “Nel 2019 prevedo una guerra in Honda tra Marquez e Lorenzo” : Giacomo Agostini, noto ex pilota italiano, che in carriera ha vinto 15 titoli del Motomondiale, rivela al sito spagnolo marca.com che l’iberico Marc Marquez in futuro potrà superare tale primato. Il pilota della Honda stabilirebbe un record difficilmente battibile, dato che all’epoca di Agostini si poteva correre in più classi. Per Agostini inoltre nella prossima stagione, con il passaggio alla Honda di Lorenzo potrà aprirsi una vera ...

MotoGp – Marquez pronto ad affrontare la paura del mare per un altro titolo : “da solo nel Mediterraneo? Lo farei - ma…” : Marc Marquez, il settimo titolo Mondiale e la paura del mare: lo spagnolo pronto a tutto pur di vincere ancora Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp: lo spagnolo della Honda ha trionfato domenica al Gp del Giappone, assicurandosi la vittoria matematica del titolo Mondiale 2018. Grande festa per la Honda, che celebra il settimo titolo di Marquez, il quinto nella categoria regina, proprio nella casa del team, davanti ai boss ...

MotoGp Marquez va già oltre : "Per l'8° titolo mi farei pure buttare a mare" : Quando è uscito di pista in verità mi sono distratto perché sapevo che a quel punto ero campione del mondo e alla prima curva ho fatto un errore con il cambio, ma poi sono ricomposto e ho completato ...

Una lettera per Marc Marquez - il fratello Alex scrive al campione del mondo di MotoGp : “una stagione eccellente” : Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta, il fratello Alex si congratula con lui: la sua lettera al giornale spagnolo Dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si è laureato per la settima volta campione del mondo di MotoGp. Lo spagnolo a soli 25 anni nel corso della sua carriera ha già infranto i record dei motociclisti più famosi e si può annoverare tra i migliori piloti di sempre. A riconoscere onore e merito a Marc, anche il ...

MotoGp - il mondo segreto di Marc Marquez : dalle paure agli hobby : Hai ricevuto congratulazioni da tutto il mondo: da grandi sportivi, dal presidente spagnolo, dalla casa reale ... Qual è il messaggio più bello? "Sono tutti speciali, a cominciare dalle ...

MotoGp - l'editoriale di Guido Meda : le 7 caratteristiche del fenomeno Marc Marquez : 7, SIMPATICO Se non ci fosse la macchia del 2015 , cioè la lite con Valentino, nel suo curriculum, anche i milioni di tifosi del 46 in tutto il mondo starebbero sempre a parlare di un pilota aperto, ...

MotoGp – Marquez è campione del mondo - ma è Scott Redding a prendersi la scena [FOTO e VIDEO] : Scott Redding ruba la scena a Marc Marquez con tweet esilaranti e video divertentissimi: il britannico dell’Aprilia ‘scappa’ col sette volte campione del mondo Marquez è campione del mondo di MotoGp: lo spagnolo ha potuto festeggiare ieri il suo settimo titolo mondiale, il quinto nella categoria regina, grazie al successo al Gp del Giappone, che gli ha regalato la certezza matematica del trionfo mondiale. Festeggiamenti ...

MotoGp : Marc Marquez al “settimo livello”. Nel mirino il record di Giacomo Agostini : 15 titoli mondiali vinti tra le classi 350cc e 500cc con 123 vittorie all’attivo. Sono questi alcuni dei numeri leggendari di Giacomo Agostini, asso del Motociclismo che con la MV Agusta e la Yamaha ha scritto pagine di storia sulle due ruote. Numeri che, sulla carta, sembrerebbero inattaccabili ma forse un pilota che può mettere in pericolo il record di Mondiali ottenuti c’è e ci riferiamo a Marc Marquez. Il 7 volte iridato, cinque ...

MotoGp – Marquez campione del mondo : le FOTO più belle del Gp del Giappone [GALLERY] : Una grande festa in stile videogame: Marc Marquez è campione del mondo in Giappone, le FOTO più belle Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp. Lo spagnolo della Honda, complice anche la caduta di Dovizioso a due giri dal termine, si è aggiudicato il Gp del Giappone e, dunque, anche la vittoria matematica del Mondiale 2018. Lo spagnolo sale a quota 7 titoli mondiali vinti, cinque nella categoria regina e, i festeggiamenti in Giappone ...

MotoGp - Crutchlow e quell’ironica provocazione a Marquez : “avrebbe potuto lasciarmi vincere la gara” : Il pilota della Honda avrebbe voluto che Marquez gli avesse lasciato la vittoria dopo la caduta di Dovizioso a Motegi Nella giornata di Marc Marquez, c’è gloria anche per Cal Crutchlow che si prende un ottimo secondo posto nel Gp di Motegi. Felicità e soddisfazione per il pilota della Honda LCR, abile a sfruttare la caduta di Dovizioso per ottenere la piazza d’onore dietro il nuovo campione del mondo. AFP/LaPresse Intervenuto ...

MotoGp - Marc Marquez sfida i piloti più vincenti della storia : chi è il più forte? VOTA IL SONDAGGIO : Sette titoli vinti a 25 anni, 8 mesi e 4 giorni. Basterebbe questo per considerare Marc Marquez uno dei migliori piloti di sempre. Ma proprio la giovane età, unita a una classe superiore e a una fame ...

MotoGp - Marquez ancora campione del mondo : Marc Marquez vince in Giappone e si conferma campione del mondo della MotoGp con tre gare d'anticipo. A Motegi, sul circuito della Honda, è arrivato per lui il quinto Mondiale nella classe regina, il settimo nel Motomondiale. Andrea Dovizioso è caduto al ...

MotoGp - Marquez tra i grandi del Motomondiale : tutti i suoi numeri [VIDEO] : Al termine dell'ultimo Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento di questo mondiale 2018 di MotoGP, Sky Sport MotoGP ha analizzato i numeri più importanti di Marc Marquez all'età di 25 anni, sottolineando i grandissimi risultati ottenuti dallo spagnolo in questi anni nel Motomondiale. Nelle 183 gare ...