MotoGP | i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia Record di vittorie per il

(Di martedì 23 ottobre 2018)si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ultime tre corse della stagione, anche se non è da escludere una possibile rimonta finale su Andrea Dovizioso per la piazza d’onore (distante 9 punti). Il nativo di Tavullia detiene ildi maggior numero di successi a Phillip Island con otto, di cui due in 250 e sei nella classe regina, ma nelle ultime dodici partecipazioni ha raccolto solo un successo. Complessivamente il n.46 ha collezionato ben 17 podi (su 22 gare), ...