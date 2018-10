MotoGP | GP Australia Bagnaia e Bezzecchi pronti a sfatare il tabù

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island : Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ...

MotoGP – Si vola a Phillip Island : PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp dell’Australia : Non c’è tempo per riposare, dal Giappone si vola in Australia: il PROGRAMMA del weekend di gara di Phillip Island Marc Marquez è campione del mondo: lo spagnolo della Honda ha trionfato ieri al Gp del Giappone, assicurandosi la vittoria matematica del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina. La stagione 2018 di MotoGp non è però ancora finita: mancano infatti tre gare per i festeggiamenti finali, nei quali ...

MotoGP - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Prosegue la trasferta dall’altra parte del mondo del Motomondiale e il circus è pronto ad affrontare il secondo appuntamento del trittico autunnale. Dopo la gara di Motegi in Giappone, infatti, i piloti sbarcano sul tracciato di Phillip Island, per il Gran Premio di Australia 2018 con la mente libera, dato che ormai Marc Marquez ha vinto il suo quinto titolo iridato, per cui senza pressioni, potremo assistere ad un grandissimo spettacolo ...

MotoGP - Ducati : Bautista al posto di Lorenzo in Australia : MOTEGI - Alvaro Bautista, portacolori dell'Angel Nieto Team, correrà per la Ducati a Phillip Island al posto di Jorge Lorenzo, che ha saltato il Gp del Giappone per i postumi della caduta a Buriram, ...

MotoGP – Scelto il sostituto di Lorenzo in Australia : ecco il pilota che correrà al posto di Jorge : Alvaro Bautista sostituirà Jorge Lorenzo nel prossimo round del Motomondiale, il pilota spagnolo è infortunato e non ci sarà neanche in Australia Jorge Lorenzo, a causa della caduta rimediata durante le Fp3 in Thailandia, ha dovuto rinunciare alla gara a Buriram ed anche a quella in Giappone. La frattura al polso sinistro, dopo il pazzesco high side sulla pista thailandese, non è migliorata a distanza di una settimana e il pilota spagnolo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo salta il GP di Australia. Possibile rientro per la Malesia : Jorge Lorenzo salterà anche il GP di Australia 2018, terzultima tappa del Mondiale MotoGP in programma il prossimo fine settimana. Lo spagnolo è costretto a non gareggiare a Phillip Island a causa della frattura al radio del braccio sinistro che aveva rimediato due settimane fa cadendo in Thailandia. Il pilota della Ducati deve dunque rinunciare anche alla trasferta nella terra dei canguri dopo non essere sceso in pista nemmeno a Motegi per il ...

MotoGP - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Phillip Island : Nel prossimo weekend si va in Australia per il terzultimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato Australiano siamo pronti a goderci un fine settimana molto emozionante che potrebbe offrire grandi duello: in MotoGP la Ducati vorrà far vedere di essere veloce e contrastare Marc Marquez; in Moto3 Marco Bezzecchi, dopo il successo di Motegi (Giappone), vuol bissare e balzare in vetta al campionato davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia ...

MotoGP - GP Australia - è ufficiale : Lorenzo non ci sarà. Bautista in pole per sostituirlo : ... a ridosso del warm up del GP del Giappone Ducati ha confermato l' assenza di Jorge Lorenzo nel prossimo Gran Premio in programma in Australia , gara in diretta esclusiva alle 4 su Sky Sport MotoGP ...

MotoGP : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...

MotoGP – Miller uomo Ducati - importanti affermazioni dell’australiano : “aiutare Dovizioso? Ecco cosa penso” : Jack Miller promette di aiutare Andrea Dovizioso nella gara di domani a Motegi: le parole dell’australiano del team Pramac dopo le qualifiche del Gp del Giappone E’ Andrea Dovizioso il poleman del Gp del Giappone: il forlivese della Ducati ha chiuso le qualifiche di oggi, al Twin Ring di Motegi, davanti a tutti, assicurandosi la partenza dalla prima casella in griglia, davanti a Zarco e Miller. Solo sesto in qualifica Marc ...

MotoGP - Jorge Lorenzo salta il GP del Giappone. Come sta lo spagnolo? Salta anche l’Australia? : Jorge Lorenzo è costretto a Saltare il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend a Motegi. Lo spagnolo ha provato a girare nella prima sessione di prove libere ma il dolore impedisce al pilota della Ducati di poter disputare con profitto le qualifiche e la gara di domenica. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a recuperare dalla frattura al radio destro che si era procurato durante il GP di ...

MotoGP – Dal forfait di Motegi al dubbio per l’Australia - Jorge Lorenzo triste e preoccupato : “è difficile” : Jorge Lorenzo costretto al forfait a Motegi: le motivazioni che costringono il maiorchino a rinunciare anche al Gp del Giappone Niente da fare per Jorge Lorenzo a Motegi: il maiorchino della Ducati è salito in sella alla sua DesmoseidiciGp, nelle Fp1 del Gp del Giappone, per capire se fosse stato in grado di disputare il weekend di gara giapponese dopo l’infortunio di due settimane fa a Buriram. Dopo soli due giri Lorenzo ha capito ...

MotoGP - il Dottor Zasa aumenta la preoccupazione : “Lorenzo in pista in Australia? Difficile dirlo” : Il responsabile della Clinica Mobile ha parlato delle condizioni di Jorge Lorenzo, che ha deciso di non correre il Gp del Giappone Jorge Lorenzo non correrà il Gp del Giappone, il pilota spagnolo ha deciso di fermarsi dopo aver compiuto due giri nel corso della prima sessione di prove libere a Motegi. Troppo dolore al polso sinistro per il ducatista, a questo punto in dubbio anche per la prossima gara in Australia, come riferito dal Dottor ...

MotoGP – Gigi Dall’Igna guarda all’Australia : “credo che andremo abbastanza bene” : Gigi Dall’Igna guarda al futuro: le sensazioni del Direttore Generale Ducati Corse in vista del Gp dell’Australia Un duello incredibilmente spettacolare, quello di oggi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nel Gp della Thailandia. Ad avere la meglio, all’ultima curva, questa volta è stato lo spagnolo della Honda, che ha beffato il ducatista a pochi metri dal traguardo del circuito di Buriram. Un secondo posto comunque ...