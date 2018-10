Moto2 | GP Australia 2018 | Francesco Bagnaia vuole sfruttare il momento e sbarca a Phillip

oasport

: ?? Il nostro viaggio continua ?????? Australia, stiamo arrivando ? ? la Moto3 scatterà alle 3.00 ? la Moto2 partirà all… - SkyRacingTeam : ?? Il nostro viaggio continua ?????? Australia, stiamo arrivando ? ? la Moto3 scatterà alle 3.00 ? la Moto2 partirà all… - dianatamantini : #MotoGP Nella categoria regina Marquez è campione, ma si lotta ancora dietro di lui. In Moto2 primo match point per… - corsedimoto : #MotoGP Nella categoria regina Marquez è campione, ma si lotta ancora dietro di lui. In Moto2 primo match point per… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)“Pecco”non sipiù fermare. Il pilota nato a TorinoIsland per il Gran Premio d’dellacon un bottino di ben 37 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere del team Sky Racing VR46 sta dominando questo ultimo scorcio di stagione e non ha la minima intenzione di voltarsi indietro. La vittoria di Motegi, anche se arrivata in una maniera peculiare, ovvero dopo la squalifica di Fabio Quartararo, ha permesso adi aumentare il suo vantaggio e di allungare la sua striscia positiva. Il numero 42 sta volando sulle ali dell’entusiasmo, con quattro vittorie ed un secondo posto nelle ultime cinque gare (per un malloppo di 120 punti sui 125 possibili) e la consapevolezza di essere in grande spolvero e, soprattutto, il pilota più forte e completo del lotto. ...