Moto2 | Bagnaia vince il Mondiale se Tutte le combinazioni per il GP d' Australia

Moto2 - GP Giappone 2018 : vittoria di Bagnaia - Quartararo è stato squalificato! Doppietta italiana : Francesco Bagnaia ha vinto il GP del Giappone 2018, tappa valida per il Mondiale Moto2. Il piemontese aveva tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle di Fabio Quartararo ma il francese è stato squalificato a causa delle pressione non regolamentare delle gomme che era inferiore al minimo previsto. Arriva così un successo insperato per Pecco che conquista l’ottava affermazione stagionale e mette una seria ipoteca sul titolo ...