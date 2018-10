morto Keiichiro Kimura | il papà dell' uomo tigre

morto Keiichiro Kimura - addio al papà de “L’Uomo Tigre” : Keiichiro Kimura si è spento all'età di 80 anni nella sua casa di Tokyo per un malore improvviso. Era noto come papà di alcune delle serie più acclamate dai ragazzi cresciuti negli anni Ottanta come "l'Uomo Tigre", "Mimì e la nazionale di pallavolo" e "Sam ragazzo del West”. A darne notizia è stato il figlio.Continua a leggere

