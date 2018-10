Morto Gilberto Benetton | uno dei fondatori del gruppo Benetton

gqitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Si è spento a 77 anni nella sua casa di Treviso, in seguito a una malattia,, l’imprenditore che fondò nel 1965 con i fratelli – tra i quali il senatore Luciano– l’omonimoindustriale dell’abbigliamento, con sede a Ponzano Veneto. Secondo Forbes era uno degli uomini più ricchi d’Italia. Già vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia,era consigliere del, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli e Allianz. Una delle intuizioni difu a suo tempo l’idea di sviluppare una rete di franchising per consentire una veloce e capillare penetrazione dei mercati negli anni del boom economico, una strategia che aveva già intuito la dinamica della globalizzazione e si affidava a punti vendita affiliati e filiera diretta di accesso alle materie prime, come per le fibre tessili ...